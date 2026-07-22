الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مواصلة القوات المسلحة في توجيه ضربات إلى الموانئ الأوكرانية التي تستخدمها قوات كييف حيث تم استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها : تم استهداف أيضا المركز اللوجستي لشركة "نوفا بوشتا" في أوديسا والذي يُستخدم لتخزين الشحنات ذات الاستخدام العسكري.

كما أشارت الوزارة الروسية إلى أنه تم استهداف بطارية منظومة الصواريخ الساحلية "نيبتون" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كوفاليفكا بمقاطعة أوديسا.

وفي وقت سابق ؛ أفادت وزارة الدفاع الروسية ، بأن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 161 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود في غضون 12 ساعة.



وقالت الوزارة في بيان: "في 19 يوليو بين الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء بتوقيت موسكو، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من اعتراض وتدمير 161 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعات، موسكو، كالوغا، تولا، بيلغورود، بريانسك، كورسك، فلاديمير، وإقليم كراسنودار وجمهورية القرم، إضافة إلى مياه البحر الأسود".

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق إسقاط 140 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.