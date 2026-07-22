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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري حساسية يحذر: الإجهاد الحراري قد ينتهي بضربة شمس قاتلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما يزيد من فرص تعرض البعض للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، أن الإجهاد الحراري قد يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، موضحًا أن المخ يرسل إشارات للجهاز العصبي، وقد يفقد الشخص توازنه ويصل الأمر إلى الإغماء، ثم يتطور إلى الإصابة بضربة شمس.

وأوضح أن الإجهاد الحراري يسبق ضربة الشمس، وأن المصاب في هذه الحالة قد يحتاج إلى تلقي العلاج داخل المستشفى وتعويض السوائل عن طريق المحاليل الوريدية.

وأشار إلى أن الإجهاد الحراري يبدأ بظهور أعراض مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالإعياء، مؤكدًا أن تطوره إلى ضربة شمس يمثل خطرًا كبيرًا قد يهدد حياة المريض إذا لم يتم التعامل معه سريعًا.

ونصح المواطنين بالإكثار من شرب المياه على مدار اليوم، مؤكدًا أنه في حالة تعرض الشخص لهبوط بسبب الحرارة، يجب تبريد الجسم ووضع الماء على الرأس، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

أمجد الحداد المناعة درجات الحرارة ضربات الشمس

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