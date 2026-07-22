احذر .. 10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا، أصبح الميكروويف من أكثر الأجهزة استخدامًا في المطابخ، لكنه قد يتحول إلى مصدر خطر إذا استُخدم بطريقة خاطئة. فبعض الأطعمة والأدوات قد تتسبب في شرر كهربائي أو انفجار أو إطلاق مواد ضارة عند تسخينها داخل الميكروويف.

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

في هذا التقرير نستعرض أبرز الأشياء التي يجب تجنب وضعها في الميكروويف حفاظًا على سلامتك وسلامة جهازك، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- الأواني المعدنية

يُعد المعدن من أخطر المواد داخل الميكروويف، لأنه يعكس الموجات الكهرومغناطيسية، ما قد يؤدي إلى شرر كهربائي وإتلاف الجهاز أو نشوب حريق.

2- ورق الألومنيوم

حتى الكميات الصغيرة من ورق الفويل قد تسبب شررًا داخل الميكروويف، لذلك يُفضل عدم استخدامه إلا إذا أوصى دليل الجهاز بذلك وبطريقة محددة.

3- البيض بقشره

تسخين البيض كاملًا داخل قشرته يؤدي إلى تراكم البخار داخله، ما قد يتسبب في انفجاره داخل الجهاز أو عند تقشيره بعد إخراجه.

4- العبوات البلاستيكية غير المخصصة للميكروويف

ليست كل أنواع البلاستيك آمنة للتسخين، فقد تذوب أو تتشوه، وقد تنتقل بعض المواد الكيميائية إلى الطعام عند ارتفاع الحرارة.

5- الأكواب أو الأطباق المزينة بحواف معدنية

الأطباق أو الأكواب التي تحتوي على خطوط أو زخارف ذهبية أو فضية قد تسبب شررًا لأنها تحتوي على معادن.

6- الفلفل الحار

عند تسخين الفلفل الحار، قد تتطاير مركباته المهيجة في الهواء، وعند فتح باب الميكروويف قد تسبب تهيجًا للعينين والأنف والحلق.

10 أشياء لا تضعها في الميكروويف أبدًا

7- العنب

قد يبدو الأمر غريبًا، لكن وضع حبات العنب في الميكروويف قد يؤدي إلى تكوين شرر أو بلازما نتيجة لطريقة توزيع الموجات داخل الثمرة.

8- الأكواب أو العلب الورقية غير المخصصة للتسخين

بعض العبوات الورقية تحتوي على مواد لاصقة أو طبقات شمعية أو بلاستيكية قد تحترق أو تذوب عند تعرضها للحرارة.

9- العبوات المحكمة الإغلاق

تسخين الأطعمة داخل عبوات مغلقة يمنع خروج البخار، ما قد يؤدي إلى انفجار العبوة وتناثر الطعام داخل الجهاز.

10- الأطعمة الجافة لفترات طويلة

تسخين الخبز أو المكسرات أو الأعشاب لفترة طويلة قد يؤدي إلى احتراقها، وقد يتسبب في تصاعد الدخان أو نشوب حريق داخل الميكروويف.

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