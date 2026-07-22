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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

طرح محال تجارية ووحدات إدارية ومهنية للبيع بدمياط الجديدة والعاشر من رمضان

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

أعلن قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح عدد من المحال التجارية والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني في مدينتي دمياط الجديدة والعاشر من رمضان.

وذلك لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية لدعم الأنشطة التجارية والخدمية بالمدن الجديدة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة معدلات التنمية وطرح الفرص الاستثمارية والخدمية بالمدن الجديدة. 

وأعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أنه تم طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 12 و79 مترًا مربعًا، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 49 و63 مترًا مربعًا، في عدد من المناطق بالمدينة، على أن تُعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 بمقر الجهاز.

وفي السياق نفسه، أعلن أيضا جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان طرح 9 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 26 و52 مترًا مربعًا بسوق المجاورة (9) بالحي الأول، للبيع بالمزاد العلني، على أن تُعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 بمقر الجهاز.

كما تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري الجهازين، ويمكن للراغبين في دخول المزاد معاينة المحال والوحدات والصيدلية المطروحة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية.

قطاع الشؤون العقارية المحال التجارية الوحدات الإدارية الفرص الاستثمارية دمياط الجديدة العاشر من رمضان

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