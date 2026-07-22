الداخلية تداهم بؤرة إجرامية خطرة وتضبط مخدرات بـ138 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية جهودها وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "القليوبية"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وضُبط بحوزتهم (أكثر من طن وربع من المواد المخدرة المتنوعة – أكثر من 10 آلاف قرص مخدر – 66 قطعة سلاح نارى متنوعة).





هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (138) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





