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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: طرابزون سبور التركي يجدد اهتمامه بضم هيثم حسن

هيثم حسن
هيثم حسن
باسنتي ناجي

كشفت صحيفة Takagazete التركية أن نادي طرابزون سبور أعاد فتح ملف التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان قد وضعه ضمن اهتماماته منذ صيف العام الماضي. 

هيثم حسن 

وأشارت الصحيفة إلى أن المستويات التي قدمها هيثم حسن، خاصة خلال الفترة الأخيرة، أعادت اللاعب إلى دائرة اهتمام إدارة النادي التركي، التي تواصل متابعة موقفه تمهيدًا لإمكانية التحرك لضمه هذا الصيف.

ويحظى هيثم حسن باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي، في ظل تألقه اللافت مع ريال أوفييدو، وهو ما يجعل المنافسة على التعاقد معه مفتوحة خلال الأسابيع المقبلة. 

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