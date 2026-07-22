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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة مطروح الأزهرية تحصد المركزين الرابع والسابع جمهوريًا في مسابقة «رواد العربية» للإعراب والتصريف

خلال حفل التكريم
خلال حفل التكريم
ايمن محمود

حصدت منطقة مطروح الأزهرية المركزين الرابع والسابع على مستوى الجمهورية في الموسم الثاني لمسابقة «رواد العربية» للإعراب والتصريف (سيبويه).

شهد الإحتفالية الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء.

 نتائج المسابقة 

وقد أسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب إبراهيم محمد إبراهيم عبد السميع، بالصف السادس الابتدائي بمعهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، بالمركز الرابع جمهوريًا.

كما حققت الطالبة فريدة محمود علي، بالصف الأول الإعدادي، بمعهد فتيات عمر بن عبد العزيز، والطالب إبراهيم محمد إبراهيم علي، بالصف الثاني الإعدادي بمعهد بنين مطروح، المركز السابع جمهوريًا .

وفي السياق ذاته، تم خلال الاحتفال تكريم الكوادر القائمة على نجاح المسابقة بالمنطقة، وشملت تكريم الدكتور طلعت كمال قبيصي، المنسق العام للمسابقة بمنطقة مطروح، وسناء حسن سالم، موجه عام اللغة العربية للمسابقة بالمنطقة.

و قدّم الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، خالص الشكر والتقدير للطلاب الفائزين وأولياء أمورهم والقائمين على العمل، مثنيًا على الجهود المبذولة التي أسفرت عن هذا التفوق المشرف الذي يرفع اسم مطروح عاليًا في المحافل الأزهرية.

يُذكر أن المسابقة شهدت منافسات قوية بين الطلاب في فنون الإعراب والتصريف وتحليل بنية الجملة العربية، وسط مشاركة متميزة من معلمي وأعضاء اللغة العربية بقطاع المعاهد الأزهرية في التنظيم والتحكيم وفق معايير علمية دقيقة، وتحظى المسابقة برعاية خاصة من قيادات الأزهر في إطار دعم الأنشطة العلمية لتعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم وركيزة أساسية لفهم العلوم الشرعية وحفظ الهوية.

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