رئيس النواب يعلن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث

أعلن المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس والانتهاء من مناقشة جدول الأعمال والتصويت على مشروعات القوانين والتقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وافق خلال تلك الجلسة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يستهدف إنشاء جامعة متخصصة تعمل وفق أحدث النظم العالمية في مجالات العلوم التطبيقية، مع تنظيم أوضاعها الأكاديمية والإدارية، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إليها، وإقرار إطار تشريعي ينظم عملها واختصاصاتها.

كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، بما يتيح منح الدرجات العلمية بعد استيفاء متطلبات الدراسة وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية،وتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بما يواكب أحدث النظم التعليمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، ويتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، ويسهم في تطوير منشآتها التعليمية والأكاديمية والبحثية.

كما وافق فى نفس الجلسة على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما، في خطوة تستهدف دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.