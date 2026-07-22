ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة

تشهد مصر خلال الأيام الحالية موجة شديدة الحرارة تُعد من أقوى الموجات التي شهدها فصل الصيف هذا العام، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خاصة في المناطق الشمالية والقاهرة الكبرى.

الإجراءات الوقائية اللازمة

وتحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على متابعة تطورات الحالة الجوية وإصدار التحديثات بشكل مستمر، لتوعية المواطنين بالإجراءات الوقائية اللازمة خلال فترات الذروة.

تراجع درجات الحرارة

وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس مركزي الاستشعار عن بُعد والمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل ذروة الموجة الحارة وموعد بدء تراجع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

ذروة الموجة شديدة الحرارة

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر أن ذروة الموجة شديدة الحرارة ستكون غدًا الخميس، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 40 درجة مئوية في الظل، بينما تتجاوز درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

الإحساس بحرارة الطقس

وأوضحت، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرطوبة المرتفعة تضاعف الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، رغم أن درجات الحرارة المسجلة تكون أقل من الإحساس الفعلي.

درجات الحرارة العظمى

وأضافت أن محافظات جنوب البلاد ستشهد أجواءً أكثر حرارة، إذ من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 44 درجة مئوية، بينما تتجاوز الحرارة المحسوسة 45 درجة، ما يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

وأشارت رئيس مركزي الاستشعار عن بُعد والمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الجمعة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة نحو 37 درجة مئوية، على أن تستمر درجات الحرارة في التراجع تدريجيًا مع بداية الأسبوع المقبل، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام.