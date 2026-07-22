تحذيرات من مخاطر الإجهاد الحراري خلال موجة الطقس الحار.. فيديو

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، من خطورة التعرض للإجهاد الحراري خلال موجات الحر الشديدة، مؤكدًا أن هذه الحالة تُعد المرحلة التي تسبق ضربة الشمس، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أبرز أعراض الإجهاد الحراري تتمثل في الدوخة، والتعرق الشديد، والإرهاق، وضعف القدرة على الحركة، مع ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم، مشددًا على ضرورة التوقف فورًا عن التعرض للشمس عند ظهور هذه الأعراض.

وأوضح أن ضربة الشمس تحدث عندما تتجاوز درجة حرارة الجسم 40 درجة مئوية، ويعجز المخ عن تنظيم حرارة الجسم، ما يؤدي إلى توقف التعرق، وجفاف الجلد، وهبوط الدورة الدموية، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي والدخول في غيبوبة.

وأضاف أن ضربة الشمس تستلزم التدخل الطبي الفوري ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي السوائل الوريدية، محذرًا من إعطاء المصاب سوائل عن طريق الفم إذا فقد وعيه.