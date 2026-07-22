الانفجار الكبير يقترب.. أربعة تحركات حاسمة في الحرب من بريطانيا وأمريكا وبلغاريا ضد إيران

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة فيما يتعلق بالحرب الأمريكية الإيرانية حيث أعلنت عدد من الدول مشاركتها في الحرب ضد إيران وذلك على عكس مابدا من دول العالم في بداية الحرب ضد طهران .

بريطانيا تسمح لأمريكا باستخدام قواعدها



وافق رئيس الوزراء البريطاني الجديد، آندي بورنهام، على استخدام القواعد البريطانية لشنّ هجمات أمريكية على إيران وذلك بحسب ما صرحت به وكالة بلومبرج.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي يضغط على رئيس الوزراء البريطاني الجديد للحفاظ على إمكانية الوصول إلى قاعدتي سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد ودييجو جارسيا، في ظل تصعيده للحملة الأمريكية في الشرق الأوسط.

ويُعدّ قرار الاستمرار في استخدام هاتين القاعدتين أول قرار مصيري يتخذه بورنهام خلال فترة رئاسته للوزراء، وقد يُعرّض علاقته مع الرئيس الأمريكي المتقلب للتوتر للخطر في حال رفضه.

وكان خلافا حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشب مع رئيس الوزراء البريطاني المُستقيل كير ستارمر، لرفضه في البداية السماح لقاذفات بي-2 بشن غارات جوية على إيران انطلاقاً من دييجو جارسيا، القاعدة العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية في جزر تشاجوس.



البنتاجون يطلب زيادة ميزانية الحرب

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” تواجه ضغوطاً مالية متصاعدة بسبب تكاليف العمليات العسكرية المرتبطة بالحرب على إيران، مع تحذيرات من اقتراب نفاد مخصصات مالية لعدد من البنود الرئيسية خلال أسابيع قليلة.

وبحسب مصادر الصحيفة، بدأت الوزارة اتخاذ إجراءات تقشفية شملت تقليص حجم التدريبات العسكرية، في محاولة للحفاظ على مستوى الجاهزية القتالية وسط تصاعد النفقات.

وتشير التقديرات إلى أن بعض مخصصات القوات البحرية والجوية قد تصل إلى مرحلة الاستنفاد الكامل مع نهاية يوليو الجاري.

وفي مؤشر على حجم الضغوط، تقدمت وزارة الدفاع الأمريكية بطلب إلى الكونجرس للسماح بإعادة تخصيص نحو 4.3 مليار دولار من بنود مرتبطة بالتدريب العسكري وشراء الأسلحة، وتحويلها إلى مجالات اعتبرها مسؤولون دفاعيون أكثر إلحاحاً في ظل العمليات الجارية.

ولا تزال الموافقة على الطلب معلقة بانتظار قرار الكونجرس، وسط مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من أن يؤدي تأخر التمويل إلى تأثيرات مباشرة على الإمدادات والعمليات اللوجستية للقوات الأمريكية.

مقاتلات أمريكية تصل الشرق الأوسط.

وأشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى الولايات المتحدة تعتزم إرسال طائرات مقاتلة إضافية من طراز إف-16 وإف-35 من قواعدها في أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى طائرات تزويد بالوقود جواً إضافية، وفقاً لمسؤول أمريكي.

ويُشار إلى أن ترامب تلقى إحاطة في غرفة العمليات حول خيارات تصعيد الحرب. كما بحث الرئيس الأمريكي إمكانية الاستيلاء على جزيرة خرج، وهي مركز تصدير إيراني رئيسي، أو قصف المنشآت النووية الإيرانية في جبل بيكاكس.

بلغاريا تستضيف طائرات التزود بالوقود.

كما اتخذت بلغاريا أمس الثلاثاء خطوة نحو السماح لطائرات التزود بالوقود الأمريكية بدعم العمليات في الشرق الأوسط، مما استدعى تحذيراً من طهران وزاد من خطر انجرار الدولة العضو في حلف الناتو إلى الصراع الإيراني الأمريكي.



فيما أشارت شبكة CNN أن لجنة الدفاع البرلمانية وافقت على اقتراح حكومي يسمح بتمركز ما يصل إلى ثماني طائرات تزويد وقود أمريكية و250 فرداً من العسكريين الأمريكيين في قاعدة بيزمر الجوية جنوب شرق بلغاريا.

وصرحت الرئيسة البلغارية إيليانا إيوتوفا أمس الثلاثاء بأن استضافة ما يصل إلى ثماني طائرات تزويد بالوقود من طراز KC-135 الأمريكية و250 فرداً عسكرياً في قاعدة بيزمر الجوية لن يجعل بلغاريا طرفاً في الحرب في إيران.

وأضافت أن موافقة البرلمان مطلوبة بموجب القانون وأن الحكومة تتبع الإجراءات الصحيحة.

وطلبت الولايات المتحدة أن يمتد انتشار طائرات التزود بالوقود جواً من 24 يوليو إلى 1 أكتوبر لدعم العمليات في الشرق الأوسط، وفقاً لشبكة CNN.

وتتيح هذه الطائرات للطائرات العسكرية الأخرى البقاء في الجو لفترات أطول والعمل على مسافات أبعد.

وذكر التقرير أن القيادة المركزية الأمريكية رفضت مناقشة عملية الانتشار المقترحة، مضيفة: "لأسباب تتعلق بالأمن العملياتي، لا نناقش تحركات القوات أو نتكهن بشأن وضع القوة في المستقبل".

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لعلاقة عسكرية راسخة بين صوفيا وواشنطن.

وبموجب اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية موقعة عام 2006، خصصت بلغاريا قاعدة بيزمر كمنشأة للاستخدام المشترك بين القوات البلغارية والأمريكية.

كما يوفر الاتفاق إطاراً للوجود العسكري الأمريكي في القاعدة، لكن حجم وهدف الانتشار الأخير قد جعلا بلغاريا أقرب إلى المواجهة بين واشنطن وطهران.