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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رهانات بـ600 ألف دولار تهز البيت الأبيض.. هل سُربت أسرار الحرب الأمريكية الإيرانية؟

البيت الأبيض
البيت الأبيض
قسم الخارجي

وسط ارتفاع في الرهانات عبر الإنترنت في أعقاب الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، بدأت أجراس الإنذار تدق الآن داخل البيت الأبيض ، حيث يخضع العديد من المسؤولين للتدقيق.

ومنذ بداية الحرب، تم إجراء العديد من الرهانات عبر الإنترنت، مما أثار مخاوف داخل الإدارة من احتمال حدوث تسريب، وقد أعرب مسؤولون كبار عن مخاوفهم من أن معلومات داخلية من الإدارة ربما أثرت على الرهانات في منصات التداول الإلكتروني مثل بولي ماركت وكالشي. 

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن محامين في البيت الأبيض قولهم إنه سيكون من المستحيل تحديد من يقوم بتسريب المعلومات وكيف يتم ذلك، خاصة وأن موقع بولي ماركت يسمح للمستخدمين بإنشاء حسابات مجهولة الهوية.

وقد تمّ عقد رهانات مختلفة منذ بداية الحرب في فبراير الماضي، علاوة على ذلك، أُرسلت مذكرة إلى موظفي البيت الأبيض في مارس، تمنعهم من الكشف عن معلومات غير عامة لأسباب مالية.

وفقا للتقرير، كان الرهان الرئيسي، الذي دق ناقوس الخطر، هو ما إذا كان سيتم الإعلان عن وقف إطلاق النار في أبريل، وقد أعلن ترامب عن وقف إطلاق نار مبدئي مع إيران في 8 أبريل.

ووفقًا لشركة أبحاث البلوك تشين Bubblemaps، حققت ثلاثة حسابات مجهولة الهوية على منصة Polymarket أكثر من 600 ألف دولار من خلال المراهنة بشكل صحيح على إعلان وقف إطلاق النار في أبريل.

وتسبب ذلك في إيقاف مشغل جهاز التلقين الخاص بترامب عن العمل، وتفاقمت قضية "التداول بناءً على معلومات داخلية" في البيت الأبيض بعد أن تم التحقيق مع جابرييل بيريز ، مشغل جهاز التلقين الخاص بترامب ، بتهمة توفير وصول مبكر إلى الخطابات الرئاسية.

وأكد البيت الأبيض أن بيريز يخضع للتحقيق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة بسبب قيامه بالمراهنة بأكثر من 100 ألف دولار.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن البيت الأبيض لم يكن على علم برهاناته، وأشارت إلى المبادئ التوجيهية الأخلاقية التي تمنع الموظفين من القيام بها.

وأضافت أن الرئيس ترامب كان غاضباً للغاية من فكرة قيام مسؤولين داخل الإدارة بالتداول بناءً على معلومات داخلية.

وفي أعقاب التحقيق، تم منح بيريز، الذي عمل كمساعد فني للرئيس منذ عام 2016، إجازة غير مدفوعة الأجر.

ليست هذه هي المرة الأولى

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رهانات مماثلة قد تم وضعها أيضاً خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بشأن اختيار ترامب لمنصب نائب الرئيس.

استناداً إلى مصادر مطلعة على الأمر، استند رهانان انتخابيان لم يتم الإبلاغ عنهما إلى معلومات تفيد بأن ترامب سيختار جيه دي فانس كمرشح لمنصب نائب الرئيس.

وفي شركة بولي ماركت، بلغت قيمة الرهانات المتعلقة بالانتخابات أكثر من 325 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، في كالشي، تم منع العشرات من موظفي الحملة من استخدام المنصة للمراهنة على مرشحيهم.

وقالت إليزابيث ديانا، المتحدثة باسم شركة كالشي :"تعمل فرقنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة أي أنماط تداول شاذة والإبلاغ عنها، ونحن نحقق في كل نمط منها".

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