أسعار العملات العربية في مصر الآن

ارتفعت أسعار العملات العربية في مصر مطلع الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية نرصد حركة شراء وبيع العملات العربية مقابل الجنيه في البنك المركزي خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20 يوليو 2026.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعرالشراء: 165.97جنيه.

سعر البيع: 166.48 جنيه.

صعد سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.59جنيه.

سعر البيع: 13.63جنيه.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.57جنيه.

سعر البيع: 13.61جنيه.

بلغ سعر الريال القطرى مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:13.99جنيه.

سعر البيع: 14.04جنيه.

وصل سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:71.91 جنيه.

سعر البيع: 72.32جنيه.

الدينار الأعلى عربيًا وعالميًا

تعتبر العملات العربية من الأغلى عالميًا، ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة على المستويين العربي والعالمي.

فيما تُعد العملة السعودية (الريال السعودي) الأكثر طلبًا خاصة بمصر في مواسم العمرة وموسم الحج، وكذلك الدرهم الإماراتي؛ كون الإمارات العربية المتحدة المستثمر الأول في مصر، وتتوزع استثماراتها العديدة في القطاعات الاقتصادية والصناعية الواسعة، وآخرها صفقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في عام 2024، باستثمارات 35 مليار دولار أمريكي.