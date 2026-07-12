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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026 في مصر

سعر الريال السعودي اليوم الأحد
سعر الريال السعودي اليوم الأحد
علياء فوزى
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ارتفع سعر الريال السعودي بمعظم البنوك العاملة في مصر، ليسجل فوق الـ 13 جنيها بيعا وشراء.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 12 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات العملة السعودية سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أسعار الريال السعودي اليوم الأحد 12-7-2026:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

13.31 جنيه للشراء.

13.34 جنيه للبيع.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

13.29جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سى اليوم الأحد 12 يوليو 2026:

13.28جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

13.27جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري  اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

13.25جنيه للشراء.

13.31 جنيه للبيع.

زاد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

13.25جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الأحد 12 يوليو 2026  لنحو:

13.24جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الأحد 12 يوليو 2026 نحو:

13.24جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

13.22 جنيه للشراء.

13.31  جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

13.19 جنيه للشراء.

13.30  جنيه للبيع.

صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 12 يوليو 2026 لنحو:

12.86 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 12 يوليو 2026 عند:

13.28 جنيه للشراء.

13.32 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 

13.26 جنيه

أقل سعر لشراء الريال السعودي في  البنوك اليوم 

13.29جنيه 

أعلي سعر لشراء الريال السعودي في  البنوك اليوم 

13.31 جنيه

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