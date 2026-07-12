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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كبد الفراخ بالبصل المكرمل .. وصفة شهية بخطوات سهلة

كبدة البصل المكرمل
كبدة البصل المكرمل
ريهام قدري
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تعد كبد الفراخ بالبصل المكرمل من الأطباق اللذيذة التي تتميز بمذاقها الغني وسهولة تحضيرها، كما أنها مناسبة لتقديمها على الغداء أو العشاء إلى جانب الأرز أو الخبز والسلطات.

المكونات

- 500 جرام كبد فراخ منظفة.

- بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

- 2 ملعقة كبيرة زيت.

- ملعقة كبيرة زبدة (اختياري).

- 3 فصوص ثوم مفروم.

- ملح حسب الرغبة.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- نصف ملعقة صغيرة كمون.

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

1. سخني الزيت والزبدة في مقلاة على نار هادئة، ثم أضيفي شرائح البصل مع رشة ملح، وقلبيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي وتصبح مكرملة.

2. أضيفي الثوم المفروم وقلبيه لمدة نصف دقيقة حتى تفوح رائحته.

3. ارفعي درجة الحرارة، ثم أضيفي كبد الفراخ وقلبيها لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى تنضج.

4. أضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والبابريكا، وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج.

5. أضيفي عصير الليمون في النهاية، ثم قدمي كبد الفراخ بالبصل المكرمل ساخنة مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي.

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