جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏‏‏‏المُستعملة ‏ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددًا ‏من ‏‏السيارات ‏‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010.

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وتعتمد السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 103 حصان وعزم دوران 141 نيوتن/متر، مما يتيح للسيارة تحقيق تسارع من الصفر إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12.7 ثانية للنسخة اليدوية و14.2 ثانية للنسخة الأوتوماتيكية، وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 170 كم/ساعة.

وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي عبر ناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو ‏أوتوماتيكي من 4 سرعات وجنوط 15 بوصة، حيث تسجل معدل استهلاك وقود ‏يبلغ 8 لترات لكل 100 كم داخل المدن، وينخفض إلى 6.5 لتر لكل 100 كم على ‏الطرق السريعة.‏

وتاتي الأبعاد القياسية للمركبة طول إجمالي يبلغ 4025 مم، وارتفاع كلي يصل إلى 1635 مم، مع خلوص أرضي بارتفاع 160 مم، مدعومة بخزان وقود سعة 55 لتراً، وحقيبة أمتعة خلفية بسعة تخزينية أساسية تبلغ 354 لتر، ترتفع إلى 1284 لتراً عند طي المقاعد الخلفية.

وعن سعر السيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 370 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏