قفزة في تراخيص السيارات الجديدة خلال يونيو.. نيسان تتصدر مبيعات الملاكي ‏

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، والمنشورة عبر مؤسسة الأهرام، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المركبات الجديدة "زيرو" التي تم إصدار وثائق تأمين إجباري لها وترخيصها خلال شهر يونيو 2026، حيث بلغ إجمالي المركبات 70 ألفا و497 مركبة، بنسبة نمو 25.58% مقارنة بشهر مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن المركبات المرخصة توزعت بحسب سنة الصنع إلى 1058 مركبة موديل 2023، و1727 مركبة موديل 2024، و9714 مركبة موديل 2025، فيما استحوذ موديل 2026 على النصيب الأكبر بإجمالي 49 ألفا و261 مركبة، إلى جانب 8737 مركبة موديل 2027.
وفي قطاع سيارات الملاكي، سجلت السوق ترخيص 21 ألفا و144 سيارة، بزيادة طفيفة بلغت 1.13% مقارنة بالشهر السابق، وتوزعت التراخيص بين 429 سيارة موديل 2023، و582 سيارة موديل 2024، و1235 سيارة موديل 2025، و13 ألفًا و117 سيارة موديل 2026، بالإضافة إلى 5781 سيارة موديل 2027.
وعلى مستوى العلامات التجارية للسيارات الملاكي ، واصلت نيسان تصدرها لقائمة أكثر سيارات الملاكي ترخيصا خلال يونيو بإجمالي 2099 سيارة، مدعومة بالأداء القوي لطراز صني الذي سجل 1748 سيارة، وجاءت شيري في المركز الثاني بعدد 1443 سيارة، تصدرتها أريزو 5 بإجمالي 325 سيارة، بينما حلت هيونداي ثالثا بـ1332 سيارة، واستحوذ طراز إلنترا على 594 سيارة منها.
واحتلت جيتور المركز الرابع بإجمالي 1198 سيارة، بقيادة طراز X70 Plus الذي سجل 228 سيارة، تلتها إم جي في المركز الخامس بـ1191 سيارة، وجاءت ZS كأكثر طرازاتها ترخيصا بعدد 472 سيارة.
وفي المركز السادس جاءت سوإيست بإجمالي 1129 سيارة، تصدرها طراز S05 بعدد 654 سيارة، ثم كيا في المركز السابع بـ881 سيارة، تلتها شيفروليه في المركز الثامن بإجمالي 805 سيارات، مدفوعة بمبيعات أوبترا التي بلغت 731 سيارة، لتصبح ثاني أكثر سيارة ملاكي مبيعا والمجمعة محليا بعد نيسان صني.
وضمت المراكز التالية مرسيدس في المركز التاسع بـ721 سيارة، ثم تويوتا بـ700 سيارة، وشانجان بـ693 سيارة، وجيلي بـ692 سيارة، تلتها سكودا بـ656 سيارة، ثم فولكس فاجن بـ567 سيارة، بينما جاءت رينو في المركز الخامس عشر بإجمالي 525 سيارة.