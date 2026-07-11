قفزة في تراخيص السيارات الجديدة خلال يونيو.. نيسان تتصدر مبيعات الملاكي ‏

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات، ‏والمنشورة عبر مؤسسة الأهرام، عن ارتفاع ملحوظ في عدد المركبات الجديدة ‏‏"زيرو" التي تم إصدار وثائق تأمين إجباري لها وترخيصها خلال شهر يونيو ‏‏2026، حيث بلغ إجمالي المركبات 70 ألفا و497 مركبة، بنسبة نمو 25.58% ‏مقارنة بشهر مايو الماضي.‏

وأوضح التقرير أن المركبات المرخصة توزعت بحسب سنة الصنع إلى 1058 ‏مركبة موديل 2023، و1727 مركبة موديل 2024، و9714 مركبة موديل 2025، ‏فيما استحوذ موديل 2026 على النصيب الأكبر بإجمالي 49 ألفا و261 مركبة، إلى ‏جانب 8737 مركبة موديل 2027.‏

وفي قطاع سيارات الملاكي، سجلت السوق ترخيص 21 ألفا و144 سيارة، بزيادة ‏طفيفة بلغت 1.13% مقارنة بالشهر السابق، وتوزعت التراخيص بين 429 سيارة ‏موديل 2023، و582 سيارة موديل 2024، و1235 سيارة موديل 2025، و13 ‏ألفًا و117 سيارة موديل 2026، بالإضافة إلى 5781 سيارة موديل 2027.‏

وعلى مستوى العلامات التجارية للسيارات الملاكي ، واصلت نيسان تصدرها ‏لقائمة أكثر سيارات الملاكي ترخيصا خلال يونيو بإجمالي 2099 سيارة، مدعومة ‏بالأداء القوي لطراز صني الذي سجل 1748 سيارة، وجاءت شيري في المركز ‏الثاني بعدد 1443 سيارة، تصدرتها أريزو 5 بإجمالي 325 سيارة، بينما حلت ‏هيونداي ثالثا بـ1332 سيارة، واستحوذ طراز إلنترا على 594 سيارة منها.‏

واحتلت جيتور المركز الرابع بإجمالي 1198 سيارة، بقيادة طراز ‏X70 Plus‏ الذي ‏سجل 228 سيارة، تلتها إم جي في المركز الخامس بـ1191 سيارة، وجاءت ‏ZS‏ ‏كأكثر طرازاتها ترخيصا بعدد 472 سيارة.‏

وفي المركز السادس جاءت سوإيست بإجمالي 1129 سيارة، تصدرها طراز ‏S05‎‏ ‏بعدد 654 سيارة، ثم كيا في المركز السابع بـ881 سيارة، تلتها شيفروليه في ‏المركز الثامن بإجمالي 805 سيارات، مدفوعة بمبيعات أوبترا التي بلغت 731 ‏سيارة، لتصبح ثاني أكثر سيارة ملاكي مبيعا والمجمعة محليا بعد نيسان صني.‏

وضمت المراكز التالية مرسيدس في المركز التاسع بـ721 سيارة، ثم تويوتا بـ700 ‏سيارة، وشانجان بـ693 سيارة، وجيلي بـ692 سيارة، تلتها سكودا بـ656 سيارة، ‏ثم فولكس فاجن بـ567 سيارة، بينما جاءت رينو في المركز الخامس عشر ‏بإجمالي 525 سيارة.‏