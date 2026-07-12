التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل

تقديم كلية الشرطة 2026 .. ارتفعت معدلات بحث الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن شروط التقديم في كلية الشرطة 2026، وذلك بعد إعلان اللواء الدكتور نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، اعتبارًا من 13 يوليو، خلال مؤتمر صحفي عُقد السبت بمقر الأكاديمية، وهو ما دفع الكثيرين إلى البحث عن شروط القبول، والفئات المسموح لها بالتقديم، والمستندات المطلوبة، ومدة الدراسة لكل فئة.

موعد التقديم في كلية الشرطة 2026

أعلنت وزارة الداخلية بدء قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027، اعتبارًا من 13 يوليو، وذلك وفق الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة، مع إتاحة التقديم أمام عدد من الفئات التعليمية المختلفة، بما يواكب احتياجات قطاعات وزارة الداخلية من الكوادر المؤهلة.

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وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء الدكتور نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بمقر الأكاديمية، حيث استعرض تفاصيل قبول الدفعة الجديدة، والفئات التي يحق لها التقديم، إلى جانب الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين.

شروط القبول في كلية الشرطة 2026

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط العامة الواجب توافرها في جميع المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس.

كما يشترط أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع ضرورة استيفاء شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن المقررة، إضافة إلى ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج طوال فترة الدراسة بالأكاديمية.

وأكدت الوزارة كذلك ضرورة اجتياز جميع اختبارات القبول المقررة، والتي تشمل الاختبارات الطبية، والنفسية، والبدنية، إلى جانب اختبار الهيئة، باعتبارها مراحل أساسية ضمن إجراءات القبول.

الفئات المسموح لها بالتقديم في كلية الشرطة 2026

أوضحت وزارة الداخلية أن باب التقديم مفتوح أمام عدد من الفئات التعليمية، وفقًا للشروط المعلنة لكل فئة، بما يتيح الفرصة أمام الحاصلين على مؤهلات مختلفة للالتحاق بكلية الشرطة.

ويشمل ذلك طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، حيث يقبل الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذلك الثانوية الأزهرية، من خريجي عامي 2025 و2026، بشرط الحصول على مجموع لا يقل عن 65%، وتكون مدة الدراسة أربع سنوات.

كما يسمح بالتقديم للحاصلين على ليسانس الحقوق من الذكور والإناث، وللحاصلات على بكالوريوس التربية الرياضية، بشرط الحصول على تقدير "مقبول" على الأقل، من خريجي عامي 2025 و2026، وتبلغ مدة الدراسة سنتين.

أما بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية المطلوبة، فتقبل الكلية الذكور والإناث من خريجي التخصصات التي تحتاجها قطاعات وزارة الداخلية، بشرط الحصول على تقدير "جيد" على الأقل، وذلك لخريجي عامي 2025 و2026.

ويستثنى من ذلك خريجو الطب البشري، حيث يسمح لهم بالتقديم من دفعات 2024 و2025 و2026، وتكون مدة الدراسة بالنسبة لهم سنة واحدة.

المستندات المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2026

أوضحت وزارة الداخلية أن التقديم يتم وفق الضوابط والمستندات المطلوبة لكل فئة من الفئات المسموح لها بالتسجيل، داعية الراغبين في الالتحاق إلى مراجعة جميع البيانات والمستندات المطلوبة قبل بدء إجراءات التقديم، والتأكد من استيفاء الشروط المعلنة لضمان استكمال إجراءات التسجيل بصورة صحيحة.

كما أكدت الوزارة أهمية الالتزام بجميع التعليمات المنظمة لإجراءات القبول، واجتياز الاختبارات المقررة وفق القواعد المحددة للقبول بأكاديمية الشرطة.

أكاديمية الشرطة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية

تعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم المؤسسات الأمنية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتختص بإعداد وتأهيل ضباط الشرطة وفق أحدث المناهج العلمية والتدريبية، بما يواكب التطورات في مجالات العمل الأمني.

وتضم الأكاديمية عددًا من الكيانات التعليمية والبحثية، من بينها كلية الشرطة، وكلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة، ومعهد تدريب ضباط الشرطة، بما يعزز دورها في إعداد الكوادر الأمنية المؤهلة، وتأهيلها للعمل في مختلف قطاعات وزارة الداخلية وفق أحدث الأساليب العلمية والتدريبية.

إقبال متزايد على معرفة شروط الالتحاق

يأتي الإعلان عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026-2027 في ظل اهتمام واسع من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على شروط الالتحاق، والفئات التي يحق لها التقديم، ومواعيد بدء التسجيل، بما يساعد الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية على تجهيز المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط المعلنة قبل بدء إجراءات القبول.