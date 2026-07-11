قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي
السلطات الفرنسية تعلن إغلاق برج إيفل واللوفر لهذا السبب
الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.. هل يعاقب النائم عنها ؟
وسام فخر وإعتزاز للمنظومة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي بعد تكريم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تيسيرات جديدة لقبول دفعة 2026-2027 بكلية الشرطة.. بصمة بيومترية وإعلان النتائج إلكترونيا

طلبة كلية الشرطة
طلبة كلية الشرطة
مصطفى الرماح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2026 - 2027.

تيسيرات التقدم للإلتحاق بكلية الشطة

‏- يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقم 5 اعتبارا من 6:00 صباحا فى المواعيد المقررة.

‏- يتوجه المتقدم لمقر لجنته لتسجيل بصمته البيوميترية " الوجه والاصبع " التي يتم إجراء جميع الاختبارات المقررة للقبول بالكلية من خلالها كأحد الإجراءات التنظيمية المستحدثة هذا العام للتحقق من شخصية كل طالب في جميع مراحل التقدم للكلية.

- إعلان‏ نتائج جميع الاختبارات الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات من خلال موقع الوزارة على الإنترنت وذلك تيسير على الطلبة وأولياء امورهم في متابعة نتائج ابنائهم دون تحميلهم مشقة السفر.

‏- قامت الكلية بتحويل وثيقة التعارف الخاصة بالطلبة المتقدمين إلى وثيقة إلكترونية يقوم الطالب بملء بياناتها علر موقع وزارة الداخلية

‏- طباعة كتيب يحتوي على جميع الخطوات اللازمة للتقدم للالتحاق بكلية الشرطة وكافة الاستفسارات ذات الصلة

- الباعة دليل الطالب المتقدم للمعلومات العامة الذي يحتوي على أهم المعلومات العامة والضرورية لطالب كلية الشرطة

- إعداد منفذ لاستخراج ‏صحف الحالة الجنائية ومنفذ لبيع الطوابع والدمغات ونسخ الأوراق وأعداد ‏منفذ للاحوال المدنية لاستخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين

- تشكيل لجان للاستعلامات على بوابة الأكاديمية الرئيسية بوابة رقم 5  للرد على استفسارات المتقدمين

‏- إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات للتيسير  على الطلبة

‏- توفير خطى تليفون مباشرين لتلقي أي استفسارات من الطلبة عن شروط وإجراءات الالتحاق "24109102/24109117”

مواعيد التقديم لكلية الشرطة 2026

أعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد القبول بالنسبة للحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية ومدارس المتفوقين أو الحاصلين على الشهادة من الخارج للعام السابق 2025، والحاصلين على الليسانس ذكور وإناث، والتخصصات الجامعية المطلوبة للعام السابق يبدأ من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى يوم الخميس 6 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها والشهادة الأزهرية لهذا العام 2026 وطلبة الدور الثانى ومدارس المتفوقين لهذا العام يبدأ التقديم عقب إعلان نتيجة القانوية العامة بـ48 ساعة وحتى يوم الخميس 27 أغسطس.

وبالنسبة للحاصلين  على ليسانس حقوق ذكور وإناث والتخصصات الجامعية المطلوبة تبدأ من السبت 25 يوليو وحتى الخميس 10 سبتمبر.

وأعلن اللواء نضال يوسف، مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة، أنه سيتم بدء التقديم في كلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية للعام الحالي بحد أدنى نسبة نجاح 65%.

شروط القبول فى كلية الشرطة 2026

وعن شروط القبول، أعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن شروط التقديم فى كلية الشرطة للعام 2026/2027 وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
- أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.
- استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة.
- ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم على 22 سنة.
- اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.
- ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة.

وزير الداخلية كلية الشرطة شروط التقديم فى كلية الشرطة كلية الشرطة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

المتهم

انقلب عليهم| ضبط سائق توكتوك تسبب في إصابة طفلين بالبحيرة

المتهمين

ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في الفيوم

ارشيفية

الحكم على 7 متهمين في خلية الهيكل الإداري للإخوان.. 14 سبتمبر

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد