عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية اسكتلندية عن اهتمام نادي سيلتيك بالتعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما لفت اللاعب الأنظار بأدائه المميز في بطولة كأس العالم 2026.

وقدم عاشور مستويات قوية مع المنتخب المصري خلال المونديال، حيث ساهم في تحقيق إنجاز تاريخي للفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16، كما نجح في تسجيل هدفين خلال مشوار الفريق أمام منتخبي بلجيكا وأستراليا، ليصبح أحد أبرز اللاعبين الذين حظوا بإشادة واسعة من وسائل الإعلام والمتابعين.

وودع زملاء عاشور كأس العالم من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة أقيمت على أرض ملعب "مرسيدس بنز"، الثلاثاء الماضي.

رسالة إمام عاشور بعد كأس العالم

كتب إمام عاشور عبر حسابه في منصة إنستجرام: "الحمد لله على كل شيء، فيه هزائم بتوجع أكثر من أي كلام، ودي واحدة منهم، آسف لكل شخص كان متعلق بالحلم، ولكل حد كان مؤمن بينا ومستني نفرحه، كنا نفسنا نكمل المشوار، ونحقق اللي يليق بدعمكم، وحاربنا بكل اللي عندنا، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير للجهاز الفني، ولكل زمايلي اللاعبين على المجهود والروح والقتال حتى آخر لحظة، والشكر الأكبر لكل من ساندنا ووقف في ضهرنا وأمن بينا من أول يوم لآخر دقيقة".

واختتم عاشور: "سنرجع أقوى، وهنفضل نقاتل بكل ما عندنا عشان نفرحكم، ونشرف اسم مصر عالياً، تحيا مصر دائماً".

هل يرحل إمام عاشور عن الأهلي؟

وبحسب شبكة اسكتلندية متخصصة في أخبار سيلتيك، فإن إدارة النادي ترى في إمام عاشور خيارًا مناسبًا لتدعيم خط الوسط، خاصة أنه يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة تتيح له شغل أكثر من مركز داخل الملعب.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب المصري أثبت قدرته على اللعب في أدوار مختلفة، سواء في وسط الملعب أو على الأطراف، وهو ما يزيد من جاذبيته بالنسبة للجهاز الفني للفريق.

وأضافت التقارير أن النادي الاسكتلندي بدأ بالفعل دراسة إمكانية إتمام الصفقة، حيث جرت اتصالات أولية مع مسؤولي الأهلي ووكيل اللاعب لمعرفة الشروط المطلوبة لإتمام انتقاله.

وتدور التقديرات حول إمكانية إتمام الصفقة مقابل نحو 4 ملايين جنيه إسترليني، رغم أن بعض المصادر ترى أن الأهلي قد يطلب مبلغًا أكبر في ظل القيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها اللاعب للفريق.

ويمتلك الأهلي موقفًا تفاوضيًا قويًا، إذ يرتبط إمام عاشور بعقد يمتد حتى عام 2028، ما يمنح النادي المصري حرية أكبر في تحديد شروطه المالية حال وصول عرض رسمي.

ومع ذلك، لا تستبعد التقارير إمكانية إتمام الصفقة إذا تلقى الأهلي عرضًا مناسبًا يلبي تطلعاته.

ولا يقتصر الاهتمام باللاعب على سيلتيك فقط، إذ تشير التقارير إلى وجود متابعة من أندية في السعودية وإنجلترا، وهو ما قد يشعل المنافسة على ضمه خلال الأسابيع المقبلة.