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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
تقرير أخبار البلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت في مدينة العلمين، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، تقديرًا للمستوى المميز الذي قدموه خلال مشوارهم في البطولة.

تكريم لاعبي المنتخب الوطني

ومن المنتظر أن يشهد الاستقبال تكريم لاعبي المنتخب الوطني، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والجهازين الطبي والإداري، إلى جانب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي مقدمتهم هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، تقديرًا للإنجاز الذي حققه المنتخب في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم، والإشادة بالجهود التي أسهمت في ظهور "الفراعنة" بصورة مشرفة خلال البطولة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن، أمس الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل بعثة المنتخب الوطني اليوم، عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد المشاركة المميزة التي حظيت بإشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وبالأمس، استقبل آلاف المشجعين منتخب مصر لكرة القدم فور عودته من المشاركة في كأس العالم بأمريكا الشمالية، بعدما حقق إنجازا تاريخيا ببلوغ دور الستة عشر للمرة الأولى، قبل أن يودع البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين حاملة ​اللقب.

واحتشد آلاف المصريين خارج مطار العلمين الدولي بالساحل الشمالي لاستقبال لاعبي المنتخب وأفراد الجهاز الفني، رافعين الأعلام ‌الوطنية ولافتات تحتفي بهذا الإنجاز الذي تحقق في رابع ظهور لمصر في نهائيات كأس العالم.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي العلمين بعثة المنتخب الوطني كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك

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