هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

يحرص كثير من الأشخاص على حفظ البيض في باب الثلاجة، خاصة أن معظم الثلاجات مزودة بحامل مخصص له في هذا المكان. لكن هل يعد ذلك الخيار الأفضل؟ أم أن وضع البيض في الباب قد يقلل من جودته ويزيد من خطر فساده؟

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

يوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن مكان تخزين البيض داخل الثلاجة يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على جودته وتقليل فرص نمو البكتيريا، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

رغم أن باب الثلاجة يبدو مكانًا مخصصًا للبيض، فإنه يُعد أكثر أجزاء الثلاجة تعرضًا لتغيرات درجات الحرارة، إذ يُفتح ويُغلق عشرات المرات يوميًا، ما يجعل البيض ينتقل باستمرار بين البرودة والدفء.

هذا التذبذب في درجة الحرارة قد يؤثر في جودة البيض مع مرور الوقت، ويزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا إذا لم تكن ظروف الحفظ مناسبة.

أين يجب حفظ البيض؟

ينصح الخبراء بوضع البيض على أحد الرفوف الداخلية للثلاجة، ويفضل في الجزء الأوسط أو الخلفي، حيث تكون درجة الحرارة أكثر ثباتًا مقارنة بباب الثلاجة.

كما يُفضل الاحتفاظ بالبيض داخل علبته الأصلية، لأنها تساعد على حمايته من امتصاص الروائح القوية للأطعمة الأخرى، وتقلل من فقدان الرطوبة، كما تُسهل معرفة تاريخ الصلاحية.

هل يجب غسل البيض قبل تخزينه؟

من الأخطاء الشائعة غسل البيض قبل إدخاله إلى الثلاجة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إزالة الطبقة الطبيعية الواقية الموجودة على القشرة، مما يسهل دخول البكتيريا إلى داخل البيضة.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

لذلك، يوصي المختصون بعدم غسل البيض إلا قبل استخدامه مباشرة، مع التأكد من طهيه جيدًا.

أخطاء شائعة عند حفظ البيض

هناك عدة ممارسات قد تقلل من جودة البيض، من أبرزها:

ترك البيض خارج الثلاجة لفترات طويلة، خاصة في الطقس الحار.

نقله من علبته الأصلية إلى أوعية أخرى دون داعٍ.

وضعه بالقرب من الأطعمة ذات الروائح النفاذة.

تخزينه في باب الثلاجة رغم تغير درجة الحرارة المستمر.

استخدام البيض بعد انتهاء تاريخ الصلاحية دون التأكد من سلامته.

كيف تعرف أن البيض لا يزال صالحًا؟

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

يمكن التأكد من سلامة البيض من خلال فحص القشرة، إذ يجب أن تكون سليمة وخالية من الشقوق أو الكسور. كما أن البيض الفاسد غالبًا ما تنبعث منه رائحة كريهة فور كسره.

ويمكن أيضًا إجراء اختبار الماء؛ فإذا غاصت البيضة إلى قاع الإناء واستقرت أفقيًا فهي غالبًا طازجة، أما إذا طفت على السطح فمن الأفضل التخلص منها، لأن ذلك قد يشير إلى فقدانها جزءًا كبيرًا من رطوبتها وقدمها.