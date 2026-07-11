قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلاعبوا في تقارير التعديات.. إحالة 10 مسؤولين بجرجا ودار السلام للنيابة بسوهاج
موعد مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم والقنوات الناقلة
بـ40 دعاء اليوم 26 من محرم تفتح كل الأبواب المغلقة وتعجل بالفرج
حلمي طولان: صلاح قائد استثنائي.. وهذا الخماسي الأبرز في منتخب مصر
محمد مراد: منتخب مصر ترك بصمة عالمية.. والاستقبال الجماهيري يعكس إنجاز الفراعنة
قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد
سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو
السكة الحديد تشغّل قطارات مخصوصة بين القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والعكس
غزل المحلة: الأهلي لم يفاوضنا لشراء محمود صلاح.. ونرحب برحيله بشرط
بعد تواجد كلب بمستشفى جرجا.. تحرك عاجل من محافظ سوهاج ووزارة الصحة
مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
أسماء عبد الحفيظ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يحرص كثير من الأشخاص على حفظ البيض في باب الثلاجة، خاصة أن معظم الثلاجات مزودة بحامل مخصص له في هذا المكان. لكن هل يعد ذلك الخيار الأفضل؟ أم أن وضع البيض في الباب قد يقلل من جودته ويزيد من خطر فساده؟

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

يوضح الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن مكان تخزين البيض داخل الثلاجة يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على جودته وتقليل فرص نمو البكتيريا، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

رغم أن باب الثلاجة يبدو مكانًا مخصصًا للبيض، فإنه يُعد أكثر أجزاء الثلاجة تعرضًا لتغيرات درجات الحرارة، إذ يُفتح ويُغلق عشرات المرات يوميًا، ما يجعل البيض ينتقل باستمرار بين البرودة والدفء.

هذا التذبذب في درجة الحرارة قد يؤثر في جودة البيض مع مرور الوقت، ويزيد من احتمالية تكاثر البكتيريا إذا لم تكن ظروف الحفظ مناسبة.

أين يجب حفظ البيض؟

ينصح الخبراء بوضع البيض على أحد الرفوف الداخلية للثلاجة، ويفضل في الجزء الأوسط أو الخلفي، حيث تكون درجة الحرارة أكثر ثباتًا مقارنة بباب الثلاجة.

كما يُفضل الاحتفاظ بالبيض داخل علبته الأصلية، لأنها تساعد على حمايته من امتصاص الروائح القوية للأطعمة الأخرى، وتقلل من فقدان الرطوبة، كما تُسهل معرفة تاريخ الصلاحية.

هل يجب غسل البيض قبل تخزينه؟

من الأخطاء الشائعة غسل البيض قبل إدخاله إلى الثلاجة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إزالة الطبقة الطبيعية الواقية الموجودة على القشرة، مما يسهل دخول البكتيريا إلى داخل البيضة.

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

لذلك، يوصي المختصون بعدم غسل البيض إلا قبل استخدامه مباشرة، مع التأكد من طهيه جيدًا.

أخطاء شائعة عند حفظ البيض

هناك عدة ممارسات قد تقلل من جودة البيض، من أبرزها:

  • ترك البيض خارج الثلاجة لفترات طويلة، خاصة في الطقس الحار.
  • نقله من علبته الأصلية إلى أوعية أخرى دون داعٍ.
  • وضعه بالقرب من الأطعمة ذات الروائح النفاذة.
  • تخزينه في باب الثلاجة رغم تغير درجة الحرارة المستمر.
  • استخدام البيض بعد انتهاء تاريخ الصلاحية دون التأكد من سلامته.

كيف تعرف أن البيض لا يزال صالحًا؟

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

يمكن التأكد من سلامة البيض من خلال فحص القشرة، إذ يجب أن تكون سليمة وخالية من الشقوق أو الكسور. كما أن البيض الفاسد غالبًا ما تنبعث منه رائحة كريهة فور كسره.

ويمكن أيضًا إجراء اختبار الماء؛ فإذا غاصت البيضة إلى قاع الإناء واستقرت أفقيًا فهي غالبًا طازجة، أما إذا طفت على السطح فمن الأفضل التخلص منها، لأن ذلك قد يشير إلى فقدانها جزءًا كبيرًا من رطوبتها وقدمها.

البيض وضع البيض الثلاجة باب الثلاجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

أتوبيسات النقل العام

التذكرة تنخفض لـ5 جنيهات.. مفاجأة لركاب أتوبيسات النقل العام والتطبيق من هذا الموعد

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

2000 جنيه فوق الزيادة الجديدة لهؤلاء.. قرار بشأن موعد صرف مرتبات يوليو 2026 رسميًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

امام عاشور

نجم الأهلى يطرق أبواب أوروبا.. أندية إنجليزية وإسكتلندية تستهدف ضم الجوكر

الزمالك

نادِ تركي مهتم بالتعاقد مع لاعب الزمالك.. تفاصيل

مبلبي

مبابي يكشف سر إهداره ركلة الجزاء أمام المغرب في كأس العالم

ترشيحاتنا

فيلم خوفو

إطلاق الإعلان التشويقي الأول للفيلم المصري "خوفو" عن نزلة السمان

المخرج محمد الخبيري

محمد الخبيري يحذر من انتحال شخصيته: لا ترسلوا أي بيانات أو صور

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

الاستعدادات النهائية لمؤتمر يلا ساحل

بالصور

هل وضع البيض في باب الثلاجة خطأ؟.. خبراء يوضحون الطريقة الصحيحة لحفظه

لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟
لماذا لا يُنصح بحفظ البيض في باب الثلاجة؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟.. ما سر الـ 74 درجة مئوية؟

هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء
هل غسل الدجاج قبل الطهي ضروري؟ الحقيقة التي يحسمها الخبراء

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن في الثلاجة؟.. خبراء يوضحون طريقة الحفظ الصحيحة

لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟
لماذا لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة؟

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟.. الحقيقة التي يجب أن تعرفها قبل تناوله

هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟
هل إعادة تسخين الأرز آمنة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد