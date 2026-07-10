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بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بروتوكول عالمي في استقبال الفراعنة | لماذا تم رش طائرة منتخب مصر بالمياه فور وصولها إلى مطار العلمين؟

لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه
لحظة استقبال المنتخب المصرى برش المياه
أحمد العيسوي
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وسط أجواء امتزجت فيها مشاعر الفخر بالفرحة، عاد المنتخب الوطني إلى أرض الوطن بعد مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم 2026، حيث حطت الطائرة التي أقلّت بعثة "الفراعنة" في مطار العلمين وسط استقبال رسمي حمل الكثير من الرمزية والتقدير، في مشهد جسّد مكانة المنتخب وما حققه من حضور لافت في المحفل العالمي.

مشهد احتفالي يخطف الأنظار في مطار العلمين

بمجرد وصول الطائرة إلى مدرج مطار العلمين، كان في انتظارها استقبال استثنائي يعكس حجم الإنجاز والاهتمام الرسمي بالمنتخب. فقد اصطفّت سيارتا إطفاء على جانبي المدرج، لتطلقا خراطيم المياه فوق الطائرة، مشكلتين ما يُعرف عالميًا بـ"قوس المياه"، في لقطة احتفالية جذبت الأنظار وأضفت أجواءً من الفخر والاعتزاز بعودة بعثة المنتخب إلى الوطن.
 

ويُعد هذا المشهد من أبرز المراسم التي تُستخدم في المطارات حول العالم للاحتفاء بالضيوف أو بالمناسبات الاستثنائية، ويُنظر إليه باعتباره تكريمًا رمزيًا يحمل دلالات كبيرة.

ما هي «تحية المياه» ولماذا تُستخدم؟

تحية المياه ليست مجرد مشهد احتفالي، بل هي تقليد دولي راسخ في قطاع الطيران المدني، يُستخدم منذ سنوات طويلة للاحتفاء بالأحداث المهمة. وتعتمد هذه المراسم على قيام سيارات الإطفاء بإطلاق المياه على جانبي الطائرة أثناء سيرها ببطء أو بعد توقفها، لتشكيل قوس مائي يرمز إلى الترحيب والتقدير.

ويؤكد خبراء الطيران أن هذا التقليد يُخصص للمناسبات ذات الطابع الاستثنائي، سواء عند استقبال رحلات تاريخية أو تكريم شخصيات بارزة أو الاحتفاء بإنجازات وطنية ورياضية، وهو ما منح استقبال المنتخب المصري طابعًا مميزًا يعكس قيمة الحدث.

تقليد عالمي يتجاوز حدود الطيران

ولا تقتصر مراسم "تحية المياه" على استقبال الطائرات الجديدة أو أولى الرحلات التي تهبط في مطار معين، بل تمتد لتشمل العديد من المناسبات المهمة، مثل توديع الطيارين بعد سنوات من الخدمة، والاحتفال بآخر رحلة لطراز معين من الطائرات، أو تدشين خطوط جوية جديدة.

كما تُستخدم هذه التحية في بعض المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى، وأحيانًا في تكريم السفن وأطقمها البحرية، لتصبح أحد أشهر البروتوكولات الاحتفالية المعترف بها دوليًا.

ومن أبرز الأمثلة على استخدامها، استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه المراسم في مطار لاجوارديا بمدينة نيويورك عقب أول رحلة غادر بها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وهو ما يعكس المكانة الرمزية التي تمثلها هذه التحية في المناسبات المهمة.

رسالة تقدير لمنتخب أعاد البهجة للمصريين

جاء استقبال المنتخب الوطني بهذا الشكل المميز ليؤكد حجم التقدير الذي يحظى به اللاعبون والجهاز الفني، بعد مشاركتهم في كأس العالم 2026، حيث تحولت لحظة الوصول إلى رسالة امتنان لكل من ساهم في تمثيل مصر على الساحة العالمية.

ولم يكن قوس المياه مجرد مراسم بروتوكولية، بل حمل في طياته رسالة واضحة مفادها أن الإنجازات الوطنية تستحق الاحتفاء، وأن المنتخب عاد محاطًا بتقدير جماهيري ورسمي يعكس المكانة الكبيرة لكرة القدم المصرية، ويمنح الجماهير مزيدًا من الأمل والطموح للمنافسة في الاستحقاقات المقبلة.

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