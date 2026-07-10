تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل جذب اهتمام المستثمرين والمقبلين على شراء المشغولات الذهبية، بالتزامن مع التحركات المستمرة التي يشهدها سوق الصاغة.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة 10 يوليو، سجلت أسعار المعدن النفيس تراجعًا جديدًا في مختلف الأعيرة،، خاصة مع استمرار تأثر الذهب بحركة الدولار وأسعار الأوقية في الأسواق الدولية، حيث فقد عيار 21 نحو 1800 جنيه من اعلى قيمة في مارس.





ويأتي هذا الانخفاض في أسعار الذهب اليوم في مصر بالتزامن مع استقرار نسبي في الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تؤثر على تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع جميع الأعيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال التعاملات، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 5 جنيهات مقارنة بآخر تحديث، ليسجل:

عيار 24: 6650 جنيهًا للبيع، و6605 جنيهات للشراء.

كما تراجع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بقيمة 5 جنيهات، ليسجل:

عيار 21: 5820 جنيهًا للبيع، و5780 جنيهًا للشراء، بعدما كان يسجل 5825 جنيهًا للبيع و5785 جنيهًا للشراء في التحديث السابق.

أما الذهب عيار 18 فقد سجل انخفاضًا مماثلًا، وجاءت أسعاره كالتالي:

عيار 18: 4990 جنيهًا للبيع، و4955 جنيهًا للشراء، بعد أن كان يبلغ 4995 جنيهًا للبيع و4960 جنيهًا للشراء.



أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 14 والجنيه الذهب

استمر التراجع في أسعار الذهب اليوم في مصر ليشمل أيضًا الذهب عيار 14، الذي سجل:

عيار 14: 3880 جنيهًا للبيع، و3855 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيهًا، ليسجل:

الجنيه الذهب: 46560 جنيهًا للبيع، و46240 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ46600 جنيه للبيع و46280 جنيهًا للشراء في التحديث السابق.

وفي المقابل، سجلت الأوقية بالجنيه المصري:

الأوقية: 206885 جنيهًا للبيع، و205460 جنيهًا للشراء، بانخفاض بلغ 180 جنيهًا.

كما بلغ سعر الأوقية عالميًا نحو 4105 دولارات، وسط ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي وتحركات الدولار.

أسعار الذهب عيار 21 للأوزان المختلفة

نظرًا للإقبال الكبير على هذا العيار، جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر لعيار 21 بحسب الأوزان المختلفة على النحو التالي:

وزن 1 جرام: 5780 جنيهًا للشراء، و5820 جنيهًا للبيع.

وزن 5 جرامات: 28900 جنيه للشراء، و29100 جنيه للبيع.

وزن 10 جرامات: 57800 جنيه للشراء، و58200 جنيه للبيع.

وزن 25 جرامًا: 144500 جنيه للشراء، و145500 جنيه للبيع.

وزن 50 جرامًا: 289000 جنيه للشراء، و291000 جنيه للبيع.

وزن 100 جرام: 578000 جنيه للشراء، و582000 جنيه للبيع.

وزن 150 جرامًا: 867000 جنيه للشراء، و873000 جنيه للبيع.

وزن 200 جرام: 1156000 جنيه للشراء، و1164000 جنيه للبيع.

وزن 250 جرامًا: 1445000 جنيه للشراء، و1455000 جنيه للبيع.

وتساعد هذه الأسعار المشترين على احتساب تكلفة المشغولات أو السبائك الذهبية وفق الوزن المطلوب.

أداء الذهب في السوق خلال الأسبوع

تكشف حركة أسعار الذهب اليوم في مصر عن تراجع واضح خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 5890 جنيهًا بنهاية تعاملات السبت إلى 5825 جنيهًا في منتصف تعاملات الجمعة، مسجلًا خسارة بلغت 65 جنيهًا للجرام خلال أقل من أسبوع.

وشهدت الأسعار تحركات متباينة على مدار الأيام الماضية، إذ سجل الذهب:

السبت: 5890 جنيهًا.

الأحد: 5870 جنيهًا.

الاثنين: 5810 جنيهات.

الثلاثاء: 5840 جنيهًا.

الأربعاء: 5775 جنيهًا.

الخميس: 5850 جنيهًا.

الجمعة (منتصف التعاملات): 5825 جنيهًا.

وتعكس هذه التحركات استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق الذهب ، نتيجة ارتباطه بالتغيرات العالمية وسعر صرف الدولار.



تحركات الذهب عالميًا

لم يقتصر الانخفاض على السوق، إذ شهدت الأسواق العالمية أيضًا تراجعًا في أسعار المعدن النفيس.

فقد انخفض سعر الأوقية من 4176 دولارًا في بداية الأسبوع إلى نحو 4103 دولارات خلال تعاملات الجمعة، بخسارة بلغت 73 دولارًا.

وجاءت التحركات العالمية على النحو التالي:

السبت والأحد: 4176 دولارًا.

الاثنين: 4157 دولارًا.

الثلاثاء: 4152 دولارًا.

الأربعاء: 4047 دولارات.

الخميس: 4127 دولارًا.

الجمعة: نحو 4103 دولارات للأوقية.

ويرجع هذا الأداء إلى ترقب المستثمرين لبيانات الاقتصاد الأمريكي، إضافة إلى توقعات مسار أسعار الفائدة الأمريكية، والتي تعد من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب عالميًا.

لماذا تتراجع أسعار الذهب اليوم في مصر؟

يرى محللون أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها حركة أسعار الذهب في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب حجم الطلب على شراء الذهب سواء لأغراض الادخار أو الاستثمار أو المناسبات.

كما تلعب قرارات البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات المعدن النفيس، حيث تؤثر أسعار الفائدة بشكل مباشر على جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الاستثمارية الأخرى.

ومع استمرار الترقب في الأسواق العالمية، تبقى أسعار الذهب اليوم في مصر مرشحة لمزيد من التحركات خلال الأيام المقبلة، وهو ما يدفع المتعاملين إلى متابعة التحديثات اليومية قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق والعالمي.