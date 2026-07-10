سعر الدولار اليوم الجمعة 10-7-2026 بعد قرار البنك المركزي

يواصل سعر الدولار اليوم تصدر اهتمام المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل جميع البنوك العاملة، وذلك بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي.

ويأتي هذا الاستقرار بعد قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن النقدي ومواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.





سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند:

49.63 جنيهًا للشراء.

49.77 جنيهًا للبيع.

ويعكس هذا المستوى استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف خلال الفترة الحالية، دون تسجيل أي تغييرات مقارنة بآخر تعاملات البنوك قبل بدء العطلة الأسبوعية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

واصل سعر الدولار اليوم استقراره في أكبر البنوك العاملة داخل السوق، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 49.65 جنيهًا للشراء، و49.75 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 49.65 جنيهًا للشراء، و49.75 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.60 جنيهًا للشراء، و49.70 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.60 جنيهًا للشراء، و49.70 جنيهًا للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.70 جنيهًا للشراء، و49.80 جنيهًا للبيع.

بنك البركة: 49.60 جنيهًا للشراء، و49.70 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: 49.65 جنيهًا للشراء، و49.75 جنيهًا للبيع.

وتؤكد هذه الأسعار استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف، مع تقارب أسعار الدولار بين مختلف البنوك.



البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

جاء استقرار سعر الدولار اليوم عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير، بعد تقييم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقررت اللجنة الإبقاء على:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%.

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%.

سعر العملية الرئيسية عند 19.50%.

سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وأوضح البنك المركزي أن القرار جاء رغم استمرار تراجع معدلات التضخم، إلا أن اللجنة رأت أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية هو الخيار الأنسب في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية العالمية والمحلية.

الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى

من العوامل التي تدعم استقرار سعر الدولار اليوم، إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بـ53.009 مليار دولار في نهاية أبريل، بزيادة بلغت نحو 125 مليون دولار.

ويمثل هذا الرقم أعلى مستوى للاحتياطي النقدي، وهو ما يعكس تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ودعم استقرار سوق النقد الأجنبي.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع الاحتياطي يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر غطاءً قويًا لاستقرار سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

الذهب يدعم احتياطيات البنك المركزي

كشف البنك المركزي عن إضافة نحو 3 آلاف أونصة من الذهب إلى احتياطياته خلال شهر مايو الماضي، ليرتفع إجمالي رصيد الذهب إلى 4.167 مليون أونصة.

ورغم انخفاض القيمة الدولارية لاحتياطي الذهب بنحو 425 مليون دولار نتيجة تراجع الأسعار العالمية، فإن ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية بما يقارب 656 مليون دولار عوض هذا الانخفاض، وأسهم في استمرار نمو الاحتياطي النقدي.

ويؤكد خبراء أن هذه المؤشرات تعزز من استقرار سعر الدولار اليوم، وتدعم قدرة الدولة على مواجهة التقلبات في الأسواق العالمية.



تحويلات المصريين بالخارج تحقق أرقامًا قياسية

من أبرز العوامل التي ساهمت في استقرار سعر الدولار اليوم، استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع التحويلات بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025-2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما سجل شهر أبريل 2026 وحده تحويلات بلغت 4.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

أما على مستوى عام 2025 بالكامل، فقد بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 41.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخها، مقارنة بـ29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

ويعد هذا النمو في التحويلات من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث يسهم في زيادة المعروض من الدولار داخل الجهاز المصرفي، ويعزز استقرار سوق الصرف.



لماذا يستقر سعر الدولار اليوم؟

يرجع استقرار سعر الدولار اليوم إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسواق.

كما يسهم توافر العملة الأجنبية داخل البنوك في تقليص الضغوط على سوق الصرف، وهو ما ينعكس على استقرار أسعار الدولار في التعاملات اليومية.

ومع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة تحركات أسعار الفائدة الأمريكية وأسواق المال الدولية، يبقى سعر الدولار اليوم مرهونًا بتوازن العرض والطلب، إلى جانب السياسات النقدية والمالية التي تتبناها الدولة لدعم الاقتصاد وتعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي.