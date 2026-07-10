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فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟

الأرجنتين
الأرجنتين
أحمد أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم البرتغالي جواو بينيرو لإدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وسويسرا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

أثار هذا القرار، نقاشًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين بسبب بعض المواقف التحكيمية المثيرة للجدل التي ارتبطت باسم الحكم خلال الفترة الماضية.

مباراة الأرجنتين وسويسرا

تُقام مباراة الأرجنتين وسويسرا على ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة، حيث يتطلع المنتخب الأرجنتيني، حامل اللقب، إلى مواصلة مشواره نحو الاحتفاظ بالكأس.

بينما يسعى المنتخب السويسري إلى مواصلة مفاجآته وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عقود. 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة صباحا (19:00) بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة صباحا (20:00) بتوقيت الإمارات.

وكان منتخب الأرجنتين قد بلغ الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في دور الـ16، عقب نجاحه في قلب تأخره إلى انتصار ثمين، في مباراة أثارت جدلا تحكيميا واسعا.

وعلى الجانب الآخر، انتزع منتخب سويسرا بطاقة التأهل إلى الدور ذاته بعد مواجهة قوية أمام كولومبيا، انتهى وقتاها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المنتخب السويسري التأهل لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

من هو حكم الأرجنتين وسويسرا؟

يبلغ الحكم البرتغالي جواو بينيرو من العمر 38 عامًا، ويعد من أبرز الحكام الأوروبيين في السنوات الأخيرة، إذ بدأ مسيرته في الدوري البرتغالي قبل أن ينال الشارة الدولية عام 2016، كما أدار العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والبطولات القارية المختلفة. 

ورغم خبراته، ارتبط اسمه بعدة قرارات تحكيمية أثارت الجدل، أبرزها في إحدى مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تعرض لانتقادات بسبب عدم احتساب ركلة جزاء في لقطة أثارت اعتراضات واسعة، وهو ما أعاد اسمه إلى دائرة الجدل قبل هذه المواجهة المرتقبة.

وخلال النسخة الحالية من كأس العالم، أدار الحكم البرتغالي أكثر من مباراة، من بينها لقاء للمنتخب السويسري في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة أخرى في الأدوار الإقصائية، ما دفع بعض المتابعين للتساؤل حول تأثير هذا الأمر، بينما أكد آخرون أن لجنة الحكام في "فيفا" تعتمد في اختياراتها على تقييم الأداء والكفاءة الفنية فقط.

ومن المنتظر أن يقود بينيرو طاقم تحكيم برتغالي كامل، في مباراة قد تحدد ملامح أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب مونديال 2026.

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