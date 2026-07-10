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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زلاتان يدافع عن ميسي بعد مواجهة مصر: الهجوم ليس على الأرجنتين.. بل على ليو

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دافع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار نادي ميلان، عن ليونيل ميسي، بعدما تعرض منتخب الأرجنتين لانتقادات واسعة عقب فوزه الصعب على منتخب مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الهجوم لم يكن موجهًا للأرجنتين بقدر ما كان يستهدف قائدها.

"الحملة ضد ميسي".. هكذا وصفها زلاتان

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن إبراهيموفيتش قوله: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أنا مقتنع بأن رد الفعل بعد مباراة الأرجنتين ومصر لم يكن ضد الأرجنتين، بل كان موجهًا خصيصًا نحو ميسي".

وأضاف أن الجدل حول القرارات التحكيمية تجاوز الحديث عن العدالة الرياضية، معتبرًا أن هناك أطرافًا تستغل أي موقف للتقليل من إرث النجم الأرجنتيني.

استشهاد بمباراة فرنسا والمغرب

واستدل زلاتان بما حدث في مواجهة فرنسا والمغرب، مشيرًا إلى وجود لمسة يد في بناء الهجمة التي سبقت هدف كيليان مبابي الأول، مؤكدًا أن الهدف كان يجب إلغاؤه، لكنه احتُسب رغم احتجاجات المنتخب المغربي.

وقال: "رأينا لمسة يد واضحة للغاية قبل هدف مبابي، وكان يجب إلغاء الهدف، لكن تم احتسابه".

رسالة لجماهير رونالدو

وانتقد إبراهيموفيتش ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع الأخطاء التحكيمية، متسائلًا عن اختفاء من كانوا يتهمون الاتحاد الدولي لكرة القدم بمجاملة ميسي.

واختتم تصريحاته برسالة مثيرة للجدل، قائلًا إن جزءًا كبيرًا من الهجوم على الأرجنتين يعود إلى رفض بعض جماهير كريستيانو رونالدو الاعتراف بما حققه ميسي، مضيفًا: "قاعدة جماهير كريستيانو رونالدو عاطفية للغاية، وببساطة لا يمكنها قبول ميسي".

زلاتان إبراهيموفيتش إبراهيموفيتش نادي ميلان ميلان ميسي

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