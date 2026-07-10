بعد العودة من المونديال.. حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن إسعاد الجماهير المصرية كان الهدف الأهم للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن الشعب المصري يستحق الفرحة بعد الأداء التاريخي الذي قدمه الفراعنة في البطولة.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عقب عودة بعثة المنتخب إلى أرض الوطن: "الشعب المصري يستحق الفرح.. دي أهم حاجة عندنا."

وعادت بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، بعدما حقق المنتخب إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ووصلت طائرة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث حظيت البعثة باستقبال رسمي وشعبي، وسط أجواء احتفالية تقديرًا لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال البطولة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالوصول إلى دور الـ16 في مونديال 2026.

واختتم منتخب مصر مشاركته في البطولة التي أقيمت لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم مستويات مميزة نالت إشادة واسعة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية رغم الخروج أمام الأرجنتين في ثمن النهائي.