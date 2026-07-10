قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يكشف «وصيته العسكرية»: إذا اغتالتني إيران فاقصفوها بلا رحمة
برلماني: العالم شاهد إنجاز منتخب مصر.. والعلمين قدمت نفسها كمدينة تضاهي أكبر الوجهات العالمية
عماد الدين حسين: الفراعنة كسبوا احترام العالم.. والإنجاز التاريخي كشف قوة الكرة المصرية
نزل 580 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن| تفاصيل
درس قاس من ياسمين عز لحارس المغرب بونو على الهواء
مصر للطيران تحتفي بالفراعنة خلال رحلة العودة من أمريكا
ترامب يعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران ويهدد باستئناف التصعيد العسكري
ترامب: لقد تركت تعليمات حال نجحت إيران في اغتيالي
فيفا يثير الجدل بتعيين حكم مشبوه لمباراة الأرجنتين وسويسرا.. ما القصة؟
بعد العودة من المونديال.. حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة للجماهير
لأول مرة في جامعة مصرية.. وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات عين شمس تستقبل وفدًا من أطباء أوروبيين
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في وقائع تسريب الامتحانات وتسهيل الغش بالثانوية العامة والأزهرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد العودة من المونديال.. حسام حسن يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

حسام حسن
حسام حسن
علا محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن إسعاد الجماهير المصرية كان الهدف الأهم للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن الشعب المصري يستحق الفرحة بعد الأداء التاريخي الذي قدمه الفراعنة في البطولة.

وقال حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عقب عودة بعثة المنتخب إلى أرض الوطن: "الشعب المصري يستحق الفرح.. دي أهم حاجة عندنا."

وعادت بعثة منتخب مصر إلى أرض الوطن وسط استقبال جماهيري كبير، بعدما حقق المنتخب إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم لأول مرة في تاريخه، قبل أن يودع المنافسات عقب خسارة مثيرة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ووصلت طائرة المنتخب الوطني إلى مطار العلمين الدولي قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث حظيت البعثة باستقبال رسمي وشعبي، وسط أجواء احتفالية تقديرًا لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني خلال البطولة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، لاعبي المنتخب الوطني والجهازين الفني والإداري، تكريمًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالوصول إلى دور الـ16 في مونديال 2026.

واختتم منتخب مصر مشاركته في البطولة التي أقيمت لأول مرة بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما قدم مستويات مميزة نالت إشادة واسعة، ليكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية رغم الخروج أمام الأرجنتين في ثمن النهائي.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 الفراعنة بعثة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 1800 جنيه من القمة

مجدي الجلاد ولميس الحديدي

«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوبة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا ؟

المنتخب الوطني

وجبات خاصة وملابس مريحة.. كواليس رحلة المنتخب على طائرة مصر للطيران

الذهب

اللي معاه فلوس يشتري ذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة قبل نهاية العام

الذهب

الجرام بـ 5006 جنيهات.. سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 10 يوليو 2026.. استقرار الدواجن البيضاء والبلدي في البورصة والأسواق

سعر الدولار

تفاصيل سعر الدولار بعد حسم الفائدة في البنوك

ترشيحاتنا

ياسمين عز

شرفتونا | ياسمين عز تشيد باستقبال لاعبي المنتخب في العلمين

الغضب

الرفق عند الغضب.. كيف يرسم الإسلام طريقًا لحماية العلاقات وبناء مجتمع متماسك؟

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة: إشادات عربية ودولية بمنتخب مصر بعد أدائه في كأس العالم

بالصور

هل تناول منتجات الحبة الكاملة صحي للجسم؟.. اكتشف فوائد مذهلة

فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة
فوائد صحية مذهلة للحبوب الكاملة

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكرا.. هل العقم لدى النساء وراثي؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عمر الشريف.. ذكرى رحيل نجم مصري حفر اسمه في السينما العالمية

عمر الشريف
عمر الشريف
عمر الشريف

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية جوية| تتجاوز الـ ٤٢ مئوية.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة اليوم

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد