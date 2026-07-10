«مراتي سابت البيت».. مجدي الجلاد يمازح لميس الحديدي بعد ترند الخطوية

أثارت شائعة ارتباط الإعلامية لميس الحديدي بالكاتب الصحفي مجدي الجلاد حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما انتشرت منشورات وتدوينات تتحدث عن وجود علاقة تجمع بينهما، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى التساؤل حول حقيقة ما يتم تداوله.

وفي ظل الانتشار السريع للشائعة، خرج مجدي الجلاد لكشف تفاصيل الواقعة وحقيقة ما حدث، مؤكدًا أن الأمر لا يتجاوز كونه شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن زوجته على علاقة طيبة بـ لميس الحديدي.

مجدي الجلاد

وكشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد حقيقة ما تم تداوله بشأن خطوبته من الإعلامية لميس الحديدي، وما أثير حول غضب زوجته وتركها المنزل.

وقال مجدي الجلاد إن هذا "التريند" كان غريبًا، موضحًا أن الإعلامية لميس الحديدي اتصلت به بينما كان يجلس في منزله برفقة زوجته وابنته.

لميس الحديدي

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أنه قرر المزاح مع لميس الحديدي، وقال لها: "مراتي عصمت حزمت حقائبها وماشية وسايبة البيت بسبب التريند اللي انتشر"، لترد عليه قائلة: "بتهزر؟ دي مجنونة.. عايزة أكلمها".

وأشار إلى أن زوجته تحدثت مع لميس الحديدي وأكدت لها أنه كان يمزح، لتنتهي الواقعة في إطار من الدعابة.

وفي وقت سابق أكد مجدي الجلاد: "أنا ولميس أصدقاء عائلة وما بينا احترام كبير"، لافتًا إلى أن علاقته بها تمتد لسنوات طويلة منذ تأسيس قناة "سي بي سي"، وأنها صديقة لزوجته، وهو ما يعكس طبيعة العلاقة الأسرية والعملية بينهما.

وأوضح أنه سعيد بالخطوة التي قام بها وهي وجود لميس معه بالعمل، موضحًا أن طرح فكرة البودكاست على لميس الحديدي منذ سنوات، وأن الاتفاق الأخير جاء بعد اقتناعها بأهمية هذه المنصات الإعلامية الحديثة، مشيرًا إلى أن ظهورها في برنامجه كان تمهيدًا لانطلاق تجربتها الجديدة.