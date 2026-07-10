نصف مليون سيارة كيا مهددة بالحريق.. ونصائح بركنها خارج المنازل

أصدرت شركة "كيا" الكورية الجنوبية تحذيرًا لوجستيًا عاجلًا وصارمًا بالأسواق لعام 2026 الحالي، يطالب ملاك واحدة من أكثر سياراتها مبيعًا وشعبية، وهي سيارة الـ SUV العائلية ذات الثلاثة صفوف "كيا تيلورايد"، بضرورة ركن مركباتهم ماديًا في الهواء الطلق وخارج المرائب أو الكراجات المغلقة فوريًا.

وجاء هذا الإجراء الأمني الحاسم بعد رصد عيب مصنعي خطير في محركات المقاعد الكهربائية الأمامية يمهد للتسخين المفرط واشتعال النيران تلقائيًا.

ويشمل هذا الاستدعاء الاستثماري الضخم والمفاجئ 462,869 سيارة من طرازات الجيل الأول الممتدة من الأعوام الموديلية 2020 إلى 2024.

وحسمت التقارير الرسمية خروج طراز تيلورايد الجديد كليًا لعام 2027 الموديلية من دائرة الخطر؛ نظراً لاعتماده على خطوط إنتاج وتصميم معزز ومغاير بالكامل داخل المصانع.

تفاصيل الخلل الميكانيكي ومخاطر الاشتعال التلقائي بالأسواق

وفقًا للمستندات والبيانات الفنية الجافة المرفوعة على موقع الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA)، فإن العطل التشغيلي يعود فوريًا إلى زر التحكم الجانبي المسؤول عن تحريك وتعديل وضعية المقاعد الأمامية الكهربائية.

وتبين هندسيًا أن تعرض الغطاء الجانبي للمقعد أو مقبض الانزلاق لأي صدمة بدنية أو ضغط خارجي قوي (أثناء الركوب أو النزول عشوائيًا) يتسبب في انزياح المفتاح الداخلي عن موضعه الصحيح وتلفه.

ويؤدي هذا الارتباك الهيكلي إلى تعليق الزر وثباته في وضعية التشغيل الدائم، مما يجبر المحرك الكهربائي الصغير للمقعد على العمل المتواصل دون توقف حتى في حالة مغادرة السيارة وإغلاقها.

ويتسبب هذا الضغط التشغيلي في ارتفاع مفرط لدرجات الحرارة وذوبان المكونات الداخلية، مما يرفع من كفاءة نشوب حريق أسفل المقعد سواء أثناء القيادة أو أثناء ركن السيارة بالكامل بصالات الانتظار.

وحسمت كيا رصدها الفعلي لنحو 7 حرائق موضعية تحت المقاعد و 11 حالة ذوبان مادي للمحركات دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

فشل الإصلاحات السابقة وخطة الدعم الفني

تكمن الخطورة اللوجستية والمبيعاتية الكبرى في أن هذا الاستدعاء لعام 2026 الحالي يحمل الرقم الكودي "SC374"، ويأتي فوريًا ليحل محل استدعاء سابق أطلقته كيا عام 2024 (تحت رقم 24V407) لنفس الأزمة والأرقام.

واكتشفت الشركة تكتيكيًا أن الحل الهندسي القديم – والذي كان يقتصر ماديًا على تركيب دعامات خلفية وتغيير الأزرار – لم يكن كافيًا أو آمناً بالكامل، بالإضافة إلى رصد أخطاء فنية في جودة التنفيذ بصالات الصيانة التابعة لبعض الوكلاء.

وبموجب خطة الصيانة الجديدة، سيتعين على الفنيين بالتوكيلات فحص المحركات ماديًا وتثبيت منظومة صمام كهربائي (مجموعة فيوزات إلكترونية) معدلة ومطورة مجانًا للمستهلكين.

وتعمل هذه البرمجيات الميكانيكية فوريًا على قطع التيار الكهربائي وتفجير الفيوز لحماية المركبة في حال استشعار أي سحب مستمر للطاقة الناتجة عن تعليق الزر.

وتبدأ التوكيلات في إرسال الخطابات الرسمية للملاك عبر البريد بدءًا من 13 أغسطس لعام 2026 الحالي لحثهم على حجز مواعيد فحص، على أن تتيح كيا الشفافية الكاملة للعملاء للبحث برقم الشاصي (VIN) عبر البوابات الرقمية بدءًا من تاريخ 17 يوليو الحالي لحماية القيمة الاستثمارية والتشغيلية للسيارات بالأسواق.