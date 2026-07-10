رباعية الدفع.. ماذا تقدم تويوتا فورتشنر 2026 وكم سعرها

تنتمي تويوتا فورتشنر 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، مع تصميم SUV، وبمجموعة من التجهيزات التقنية، إلى جانب منظومة الدفع الرباعي.

تويوتا فورتشنر ومنظومة الأداء

تعتمد تويوتا فورتشنر 2026 على محرك يعمل بالبنزين دون أي منظومة هجينة، ويأتي بسعة 4.0 لتر مع 6 أسطوانات، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتنقل القوة إلى العجلات الأربع عبر نظام دفع رباعي، بينما يولد المحرك قوة تبلغ 235 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 376 نيوتن متر، كما تسجل فورتشنر معدل استهلاك وقود يبلغ 9.6 كيلومترًا لكل لتر.

تويوتا فورتشنر

أبعاد تويوتا فورتشنر

تأتي فورتشنر بأبعاد تعكس طبيعتها كسيارة رياضية متعددة الاستخدام، حيث يبلغ طولها 4795 مم، فيما يصل العرض إلى 1855 مم، مع ارتفاع يبلغ 1835 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2745 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2025 و2035 كيلوجرامًا بحسب الفئة.

تويوتا فورتشنر

أنظمة أمان تويوتا فورتشنر

تزود تويوتا فورتشنر 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة التي تهدف إلى رفع مستويات الأمان، حيث تشمل نظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني، كما تضم السيارة نظام مساعد صعود المرتفعات، إلى جانب مجموعة من الوسائد الهوائية.

تويوتا فورتشنر

تجهيزات تويوتا فورتشنر

تضم المقصورة الداخلية عددًا من التجهيزات، حيث تأتي السيارة مزودة بشاشة لعرض الوسائط والنظام الترفيهي، مع نظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى مكيف هواء، وشاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب مقاعد كهربائية.

سعر تويوتا فورتشنر 2026 في السعودية

تطرح تويوتا فورتشنر موديل 2026 داخل السوق السعودي بسعر يبدأ من 182,160 ريال.