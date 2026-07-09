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صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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صعود قياسي للذهب في مصر.. التوترات الإقليمية تشعل الأسواق

أسعار الذهب
أسعار الذهب
خالد يوسف
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شهدت أسواق الصاغة المصرية، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، حالة من الترقب والحذر في أعقاب القفزة الملحوظة في أسعار الذهب، حيث سجلت الأعيرة المختلفة ارتفاعاً بقيمة 40 جنيهاً للجرام الواحد، حيث يأتي هذا الصعود السريع انعكاساً مباشراً للتطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الخليج، والتي أعادت المعدن الأصفر إلى واجهة المشهد كـ "ملاذ آمن" وحيد للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.


الأسباب وراء القفزة السعرية

يرى خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار الذهب محلياً ليس بمعزل عن التوترات في منطقة الخليج، والتي أدت إلى اضطراب في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، مما دفع رؤوس الأموال العالمية نحو الذهب كملاذ ضد مخاطر التقلبات. 

ومع ارتباط السعر المحلي بالبورصات العالمية، انتقل هذا التأثير سريعاً إلى السوق المصري، حيث يسعى المتعاملون إلى حفظ قيمة أموالهم وسط مخاوف من تضخم قد يتبع أي توترات إقليمية.


تحركات الأعيرة في الصاغة

عكس السوق المحلي حالة من النشاط غير المعتاد، حيث تأثرت كافة الأعيرة بهذا الارتفاع، ويمكن رصد التحركات كالتالي:
-عيار 24: استمر في تصدر المشهد باعتباره العيار الأكثر نقاءً، محققاً أعلى مستويات الارتفاع في القيمة المطلقة للجرام.


-عيار 21: بصفته العيار الأكثر طلباً وتداولاً في مصر، شهد إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين يسعون للتحوط بمدخراتهم في المشغولات الذهبية والسبائك الصغيرة.
-عيار 18: جاءت حركة هذا العيار متماشية مع التوجه العام، مع نشاط في حركة المبيعات الموجهة للهدايا والشبكات، رغم تأثر القوة الشرائية بضغط الارتفاع السعري.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر حتى الآن كالتالي:

- سعر الذهب عيار 24: 6685 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18: 5014 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه

تأثير التوترات على سلوك المستهلك

لا يقتصر تأثير التوترات الإقليمية على الجانب السعري فحسب، بل يمتد ليغير سلوك المستهلك المصري. 

ففي مثل هذه الظروف، يميل المستثمر الصغير إلى تحويل السيولة النقدية إلى سبائك ذهبية أو عملات ذهبية، مبتعداً عن المشغولات التي تحمل "مصنعية" مرتفعة، ويضغط هذا السلوك بدوره على العرض والطلب في السوق، مما يعزز من وتيرة الصعود السعري.


من ناحية أخرى، تضع هذه التطورات ضغوطاً إضافية على تجار الصاغة، حيث تزداد صعوبة تحديد "سعر عادل" في ظل تذبذب البورصات العالمية، مما يجعل حركة البيع والشراء تخضع لآليات السوق الفوري بشكل كبير.


نظرة مستقبلية للمشهد الإقليمي

بينما لا يزال المشهد الإقليمي غامضاً، تبقى التوقعات مرتبطة بشكل وثيق بأي تهدئة محتملة أو تفاقم للأوضاع في الخليج. 

وينصح المحللون الماليون المستهلكين بضرورة التحلي بالهدوء في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع مراقبة مؤشرات الاقتصاد العالمي وتأثيرها المباشر على سعر أوقية الذهب عالمياً.

ويبقى الذهب تاريخياً، الأداة الأكثر استقراراً في المحافظ المالية خلال فترات الأزمات، إلا أن دخوله بأسعار مرتفعة يتطلب استراتيجية استثمارية طويلة الأجل لتفادي مخاطر التذبذب قصير الأمد.

صعود قياسي للذهب التوترات الإقليمية تشعل الأسواق عيار 18 الذهب عيار 24 الجنيه الذهب

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