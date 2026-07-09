هيئة الكتاب تبدأ الاستعدادات لمعرض بورسعيد التاسع.. وفتح باب الاشتراك للناشرين 13 يوليو

تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب استعداداتها لتنظيم الدورة التاسعة من معرض بورسعيد للكتاب، المقرر إقامته خلال الفترة من 22 إلى 31 يوليو 2026، بالبارك مول بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لنشر المعرفة وتعزيز العدالة الثقافية، من خلال إقامة معارض الكتاب بالمحافظات وإتاحة الإصدارات للجمهور في مختلف أنحاء الجمهورية.



وأعلنت الهيئة فتح باب الاشتراك أمام دور النشر الراغبة في المشاركة بالمعرض، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2026، بمقر الإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المشاركة والتجهيز للفعاليات.



ويأتي معرض بورسعيد للكتاب ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب على مدار العام، بهدف دعم صناعة النشر، وتوفير أحدث الإصدارات بأسعار مناسبة، إلى جانب إتاحة الفرصة للناشرين للتواصل المباشر مع القراء في المحافظات، بما يسهم في توسيع قاعدة القراءة ونشر الثقافة خارج العاصمة.



ومن المنتظر أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من دور النشر المصرية، إلى جانب أجنحة للهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من قطاعات وزارة الثقافة، التي تقدم آلاف العناوين في مختلف مجالات المعرفة، مع خصومات وتخفيضات على الإصدارات لتشجيع الجمهور على اقتناء الكتب.



كما يتضمن المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا يضم ندوات فكرية وأمسيات شعرية ولقاءات مع الكتاب والمبدعين، بالإضافة إلى ورش فنية وأنشطة مخصصة للأطفال، بما يجعله حدثًا ثقافيًا متكاملًا يخاطب مختلف الفئات العمرية.



وتحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب، من خلال تنظيم معارضها بالمحافظات، على دعم الحركة الثقافية المحلية، وتعزيز دور الكتاب باعتباره أحد أهم أدوات بناء الوعي، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية لصناعة النشر، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للاطلاع على أحدث الإصدارات في الأدب والفكر والعلوم والتراث.



ويعد معرض بورسعيد للكتاب أحد أبرز الفعاليات الثقافية الصيفية التي تحظى بإقبال جماهيري كبير، لما يمثله من نافذة سنوية تجمع بين الناشرين والقراء والمثقفين، وتسهم في ترسيخ مكانة بورسعيد كواحدة من المحافظات التي تشهد حراكًا ثقافيًا متواصلًا.