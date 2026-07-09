وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بمدينة العاشر من رمضان، في مستهل زيارة ميدانية موسعة شملت جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعدداً من كبرى الصروح الصناعية بالمدينة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والسيدة مها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، والمهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وممثلي مجتمع المستثمرين، في إطار اهتمام الدولة بالمتابعة الميدانية للمشروعات الصناعية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار، ومتابعة خطط التوسع والإنتاج، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

استهل المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولتهما بمدينة العاشر من رمضان بعقد لقاء موسع مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، برئاسة المهندس سمير عارف، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والاستماع إلى رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال، وبحث آليات تذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة حرص الوزارة على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، تقوم على الحوار المباشر والاستجابة السريعة لمطالب المستثمرين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الداعمة للصناعة، تشمل إطلاق منصة رقمية لخدمة المستثمرين، ومنظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، ومراجعة برامج الحوافز والمبادرات التمويلية، مع إعطاء أولوية لتعميق التصنيع المحلي، ودعم الصناعات المغذية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتصدير.

من جانبه، ثمّن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اهتمام وزارة الصناعة بعقد لقاءات مباشرة مع المستثمرين، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة الاستجابة لها، مؤكداً أن المحافظة تضع كامل إمكاناتها لدعم القطاع الصناعي، وتعمل بالتنسيق مع الوزارة وكافة الجهات المعنية على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز مكانة مدينة العاشر من رمضان ويدعم جهود الدولة في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

عقب اللقاء، تفقد وزير الصناعة ومحافظ الشرقية فرع هيئة التنمية الصناعية بمقر جمعية المستثمرين، واطلعا على منظومة تقديم الخدمات للمستثمرين، حيث وجّه الوزير بضرورة تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة إنجازها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة دعماً للمجتمع الصناعي.

كما شملت الجولة تفقد مركز التدريب المهني التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني حيث تفقد الوزير ومحافظ الشرقيه، الورش والفصول التدريبية واطلعا على برامج إعداد وتأهيل العمالة الفنية، مؤكدين أهمية تطوير منظومة التدريب الفني لتخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم خطط الدولة للتوسع الصناعي.

وفي إطار الحرص علي دعم الكيانات الصناعية الوطنية اجري وزير الصناعة ومحافظ الشرقية زيارات تفقدية شملت عددا من الكيانات الصناعية الواعدة بمدينه العاشر من رمضان والتي استهلت بتفقد مجمع مصانع مجموعة شركات تريديكو الصياد للصناعات الهندسية، حيث تابع وزير الصناعة ومحافظ الشرقية خطوط إنتاج الأجهزة المنزلية، وفي مقدمتها الغسالات، إلى جانب خطوط إنتاج الصناعات المغذية للسيارات ووسائل النقل الكهربائية، واطلعا على أحدث التقنيات المستخدمة في العمليات التصنيعية، كما استمعا إلى شرح من المهندس شريف الصياد رئيس مجلس اداره المجموعة حول حجم استثمارات المجمع، والطاقة الإنتاجية، ونسب المكون المحلي، وخطط التوسع وزيادة الصادرات، والدور الذي يقوم به في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وواصل وزير الصناعة ومحافظ الشرقية جولتهما بتفقد مصنع الأهرام لأنظمة الأمان، حيث تابعا خطوط إنتاج الكوالين والسلندرات والمفاتيح، كما تفقدا معامل الأبحاث والتطوير، واطلعا على منظومة الجودة ومراحل التصنيع المختلفة، واستمعا إلى شرح من المهندس سمير عارف رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب للشركة ، حول الطاقة الإنتاجية للمصنع، ونسب المكون المحلي، وخططه التوسعية، وما يحققه من حضور متميز في الأسواق المحلية والخارجية.

تابع وزير الصناعة ومحافظ الشرقية جولتهما بتفقد مصنع سوميتومو وايرنج سيستيمز، حيث تابعا خطوط إنتاج الضفائر الكهربائية والأنظمة السلكية للمركبات، واطلعا على مراحل تصنيع وتجميع الأسلاك، كما تفقدا مركز التدريب بالمصنع، واستمعا إلى شرح من المهندس محمد همام المدير الإقليمي للشركة حول برامج إعداد وتأهيل الكوادر الفنية ومنظومة التدريب العملي والنظري، بما يسهم في إعداد عمالة فنية مؤهلة تواكب متطلبات الصناعة الحديثة.

اختتم وزير الصناعة ومحافظ الشرقية جولتهما بتفقد مصنع «إليكتريك» للتوريدات العمومية والكهربائية، حيث استمع وزير الصناعة ومحافظ الشرقية إلى عرض حول مراحل التشغيل الحالية ومتطلبات استكمال العملية الإنتاجية، كما شملت الجولة مجمع الزهراء الصناعي الذي يضم عددًا من الورش المتخصصة في تشكيل المعادن، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في دعم المشروعات الصناعية الصغيرة، وتعزيز دورها في استكمال سلاسل الإمداد، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

أشاد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بما لمسه خلال جولته من تطور ملحوظ في مستوى الأداء والإنتاج داخل المصانع التي شملتها الزيارة، وما تتمتع به من نظم تصنيع حديثة، وكوادر بشرية مؤهلة، ومنتجات قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مؤكدًا أن مدينة العاشر من رمضان تمثل أحد أهم النماذج الناجحة للتنمية الصناعية في مصر.

أضاف الوزير استمرار نهج الوزارة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون الصناعي المصري، ودعم الصناعات المغذية والاستراتيجية، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني، ويزيد من مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أشاد محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة بقيادة المهندس خالد هاشم في دعم القطاع الصناعي، وتوفير مناخ استثماري جاذب، والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

أكد المحافظ أن ما تشهده الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من اهتمام غير مسبوق بالتوسع في إنشاء المدن والمناطق الصناعية، وتوطين الصناعات الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد إنتاجي قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر من رمضان تعد نموذجًا مشرفًا لهذه الرؤية، بما تضمه من صروح صناعية كبرى تسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً استمرار المحافظة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية لتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الصناعية المستدامة.