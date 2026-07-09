دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

حذرت دراسة طبية حديثة من أن آلاف المصابين بـ التهاب المفاصل الروماتويدي قد يعانون من مرض رئوي خطير دون أن يدركوا ذلك، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا لم يتم اكتشافه وعلاجه في وقت مبكر.

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة The Lancet Respiratory Medicine، أن مرض الرئة الخلالي المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA-ILD) يعد من أخطر المضاعفات التي قد تصيب المرضى، إذ يسبب تليفًا والتهابًا في أنسجة الرئة، ما يؤدي إلى صعوبة متزايدة في التنفس وتراجع وظائف الرئة.

وقال الدكتور جوشوا سولومون، الباحث الرئيسي في الدراسة ومدير برنامج أمراض الرئة الخلالية، إن التهاب المفاصل الروماتويدي لا يقتصر تأثيره على المفاصل فقط، بل قد يمتد إلى الرئتين، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في صحة المرضى وجودة حياتهم.

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

واحد من كل 10 مرضى معرض للإصابة

وبحسب نتائج الدراسة، فإن نحو واحد من كل ستة مصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي يعاني من أحد اضطرابات الرئة، بينما يصاب واحد من كل عشرة بمرض الرئة الخلالي المرتبط بالتهاب المفاصل.

وأشار الباحثون إلى أن التشخيص المبكر يتيح استخدام أدوية تقلل الالتهاب وتبطئ تليف الرئة، ما يساعد في الحفاظ على القدرة على التنفس وتحسين فرص السيطرة على المرض، في حين أن تأخر التشخيص قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة قد تنتهي بالوفاة.

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

أعراض تستدعي الانتباه

ونصح الخبراء مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي بعدم تجاهل بعض الأعراض، ومن أبرزها:

ـ سعال جاف ومستمر دون سبب واضح.

ـ ضيق في التنفس خاصة أثناء المجهود.

ـ الإرهاق والضعف العام.

وفي الحالات المتقدمة قد تظهر أصوات تشبه "الفيلكرو" داخل الرئتين عند الفحص، أو تعجر أصابع اليدين والقدمين، أو بحة مستمرة في الصوت.

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

عوامل تزيد خطر الإصابة

وأظهرت الدراسة أن هناك عدة عوامل ترفع احتمالية الإصابة بمرض الرئة الخلالي، أبرزها:

ـ التقدم في العمر، خاصة بعد سن 60 عامًا.

ـ التدخين الحالي أو السابق.

ـ الذكور أكثر عرضة للإصابة.

ـ شدة أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

توصيات الخبراء

ودعا الباحثون إلى تكثيف الفحوصات الدورية لمرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، خاصة من تنطبق عليهم عوامل الخطورة، مؤكدين أن الاكتشاف المبكر والتدخل العلاجي السريع يمكن أن يقللا من المضاعفات ويحافظا على وظائف الرئة ويحسنا جودة حياة المرضى.

وأشار الخبراء إلى أن التوصيات الجديدة تهدف إلى مساعدة الأطباء على التعرف مبكرًا على إصابات الرئة لدى مرضى التهاب المفاصل، ومتابعة تطور الحالة، وتحديد الوقت المناسب لبدء العلاج قبل حدوث تلف دائم في الرئتين.