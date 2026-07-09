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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بعد أن تم اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه الآن من خلال الضغط على https://fany.elbalad.news/ 

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ويوفر موقع صدى البلد الإخباري إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس لجميع التخصصات (صناعي، تجاري، زراعي، فندقي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات بمجرد الاعتماد الرسمي من وزير التربية والتعليم

حيث سيتمكن طلاب الدبلومات الفنية من الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على صدى البلد ، ومعرفة الدرجات في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية برقم الجلوس فقط .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع صدى البلد مجاني

ويؤكد موقع صدى البلد أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 على موقع صدى البلد ، يتم التعامل معه بشكل مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إلكترونية .

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واستعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، السمات الخاصة ومؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ، موضحًا أن شهادات الدبلومات الفنية تتسم بتنوعها، حيث تضم 24 شهادة مختلفة نتيجة تعدد التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات)، والمسارات التعليمية المختلفة.

وجاءت مؤشرات النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2026 وفقًا للأنظمة التعليمية على النحو التالي:

- (نظام الخمس سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 15,973 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 90.70%.
- نظام الثلاث سنوات (عام) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 361,434 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 55.27%.
-  (التعليم والتدريب المزدوج) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,795 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.07%.
- البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغ عدد الطلاب الحاضرين 321,576 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.55%.
- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 4,426 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 80.81%.
- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 53 طالبًا وطالبة بشهادة واحدة، وبلغت نسبة النجاح 100%.
- نظام الإعداد المهني بلغ عدد الطلاب الحاضرين 35,545 طالبًا وطالبة، موزعين على 3 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 36.43%.
- طلاب الدمج (نظام الثلاث سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,066 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 84.20%.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2026 أن المؤشرات العامة للنتيجة بمختلف النوعيات والأنظمة والمسارات الامتحانية جاءت على النحو التالي:

•    بلغ إجمالي عدد الناجحين 518,181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 68,69%.
•    بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 199,401 طالبًا وطالبة، بنسبة 26.38%.
•    بلغ إجمالي عدد الراسبين 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.
.     بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5044 طالب بنسبة 0,67٪.

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2026 نتيجة الدبلومات الفنية وزير التربية والتعليم

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