الحماية المدنية تنهي مغامرة «نسناس» هارب أعلى أسطح المنازل بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري والأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة برج العرب، من السيطرة على «نسناس» هارب عُثر عليه أعلى أحد أسطح المباني بدائرة قسم شرطة برج العرب، وذلك عقب بلاغ من الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت، عبر مأمور قسم شرطة برج العرب وغرفة عمليات المحافظة، بلاغًا يفيد بوجود «نسناس» يتجول أعلى أسطح المنازل، ما أثار حالة من القلق بين السكان.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، برفقة فريق من الطب البيطري والأجهزة التنفيذية، إلى موقع البلاغ، حيث نجحت في الإمساك بالحيوان وتخديره بطريقة آمنة، تمهيدًا لنقله إلى حديقة الحيوان عقب استكمال الإجراءات القانونية والبيطرية اللازمة.