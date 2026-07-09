جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

مع اقتراب طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 خلال الأيام المقبلة، يستعد الكثير من المواطنون للتقديم وحجز شقة بالإسكان عقب طرح كراسة الشروط، وتجهيز المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان، ومن ضمن هذه الأوراق هو برنت تأمينات معتمد ومختوم، لذا نقدم لك خطوات استخراج برنت تأمينات2026 وأماكن استخراجه وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني أونلاين.

برنت التأمينات أو “البيان التأميني” هو مستند رسمي يُستخدم في العديد من المعاملات الحكومية والخاصة داخل مصر، سواء كنت باحثًا عن عمل، تستعد لاستخراج بطاقة التأمين الصحي، أو ترغب في التقديم على معاش أو دعم اجتماعي، فإن عمل برنت تأمينات يعد خطوة أساسية لا غنى عنها.





استخراج برنت تأمينات أونلاين

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية أو زيارة الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تسجيل الدخول باستخدام حسابك أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمات "المؤمن عليه" ثم الضغط على "الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور".

استعراض البيانات وتحميل البرنت التأميني وطباعته

استخراج برنت تأمينات مختوم ومعتمد

التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات تابع لمحل إقامتك، مع إحضار بطاقة الرقم القومي السارية وصورة ضوئية منها، وطلب استخراج البيان التأميني من الموظف المختص لاستلامه خلال دقائق.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات

لاستخراج برنت تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.

شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).

نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.

استخراج برنت تأمينات اول مرة

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

هل يمكن استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا بالكامل؟

رغم إتاحة الاستعلام الإلكتروني، فإن استخراج برنت التأمينات إلكترونيًا 2026 بشكل نهائي لا يزال يتطلب التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل الإقامة، وذلك لأن البرنت الرسمي يجب أن يكون مختومًا بختم المكتب المختص ليُعتد به في الجهات الحكومية.

الاستعلام عن الرقم التأميني

يمكنك الاستعلام عن الرقم التأميني ومدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

2. اختيار الخدمة المطلوبة:

إذا كنت بحاجة إلى الرقم التأميني، اختر خدمة «الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي».

إذا كنت ترغب في معرفة مدد الاشتراك والأجور، اختر خدمة «الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات».

3. الضغط على «بدء الخدمة» للانتقال إلى الخطوة التالية.

4. إدخال البيانات الشخصية، مثل:

الرقم القومي.

اسم الأم الأول باللغة العربية.

5. إجراء التحقق الأمني بالضغط على خيار «أنا لست روبوت».

6. إرسال الطلب وانتظار ظهور البيانات المطلوبة على الشاشة.

كم يستغرق استخراج برنت التأمينات؟