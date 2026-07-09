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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
رشا عوني

تستقر أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق وبورصة الدواجن، حيث إن هناك اختلافا طفيفا بين أسعار الفراخ على مدار الأيام الماضية، لكنها مازالت تحافظ على أسعارمستقرة نسبياً للمواطنين تساعدهم على الشراء.

ونستعرض لكم أسعار الفراخ البيضاء اليوم وسعر كيلو البانيه وأسعار الدواجن بأنواعها.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

بلغت أسعار الفراخ البيضاء اليوم، الخميس 9 يوليو 2026، نحو 63 جنيها سعر التنفيذ، و64 جنيها السعر المعلن في بورصة الدواجن، بينما يتراوح سعر الكيلو للمستهلك في المحلات والأسواق المحلية بين 70 إلى 75 جنيها.

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سعر البانيه اليوم

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم، الخميس، في الأسواق بين 190 و220 جنيهاً حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع. 

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم، فقد بلغ سعر الجملة 73 جنيها سعر التنفيذ، و74 جنيها السعر المعلن في البورصة، فيما يصل السعر للمستهلك في محلات بيع الدواجن بما يتراوح من 90 إلى 95 جنيها.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم نحو 105 جنيهات سعر الجملة في المزارع، فيما يصل سعر الكيلو للمستهلك في محلات بيع الدواجن بنحو 115 جنيها وقد تصل إلى 125 في بعض المحافظات، بسبب تكاليف النقل والتوزيع.


أسعار مشتقات الدواجن

  • الوراك: 77 جنيها.
  • شيش طاووق: 185 جنيها.
  • شيش طاووق الجلد: 160 جنيها.
  • حمام كداب: 125 جنيها.
  • صدور بالعظم: 135 جنيها.
  • الأجنحة: 50 جنيها.
  • الكبدة: 140 جنيها.
  • القوانص: 60 جنيها.
  • الكبد والقوانص: 100 جنيه.
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أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 100 و110جنيهات للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 10 و11 جنيهًا.

الكتكوت "ساسو": 7 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهات.

كتكوت فيومي 8 جنيهات.

بط مسكوفي 25 جنيهاً.

بط مولر  25 جنيهاً.

بط بيور  20 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.

اسعار الفراخ اليوم اسعار الدواجن اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم سعر الفراخ البلدي

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