قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«العملية حسام حسن» .. هاكر يعرض قاعدة بيانات من الاتحاد الأرجنتيني للبيع
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل
إيران.. الحرس الثوري يعلن دك مواقع لجماعات إرهابية
تفاصيل أبرز حالات الغش المرصودة بلجان الثانوية العامة حتى الآن
التعليم: لجان الوزارة منتشرة بجميع المحافظات لمتابعة انتظام امتحانات الثانوية العامة
ضبط طالب أثناء محاولة الغش الاكتروني في امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026
تداول إجابات الفيزياء والتاريخ أثناء تأديتهما بلجان الثانوية العامة عبر تليجرام
وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نطلب إذنًا لدخول لبنان .. وباقون في الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله
شروط جديدة للمعاش المبكر.. مشروع قانون أمام البرلمان | تفاصيل
من بناء الكفاءات إلى توطين التكنولوجيا | «الضبعة» تصنع المستقبل .. أمجد الوكيل يكشف أهم إرث استراتيجي للمشروع النووي
المغرب ضد فرنسا ..مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نطلب إذنًا لدخول لبنان .. وباقون في الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله

يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
محمود نوفل

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات باقية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال على حد تعبيره.

وقال «كاتس» في تصريحات له: لم نطلب إذناً من أي جهة للدخول إلى لبنان ولا نحتاج إلى ذلك للبقاء على أراضيه. 

وأضاف: حزب الله هاجم إسرائيل مرتين بمبادرة منه بناءً على أوامر إيرانية. وإسرائيل سحقت خلال عامين ونصف معظم قدرات حزب الله وقياداته.

وتابع: أقمنا منطقة أمنية قوية في لبنان من البحر غربًا وحتى قلعة الشقيف (البوفور) ومداخل جبل الشيخ شرقًا، وهي منطقة خالية من السكان ومن البنى التحتية تحت الأرض وفوقها لحماية سكان الجليل.

 واختتم: وعدنا سكان الشمال بالأمن وهذا ما فعلناه وما سنفعله أيضًا.

وزير الدفاع الإسرائيلي جنوب لبنان حزب الله لبنان إيران قلعة الشقيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

الدواجن والبيض

هبوط البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الذهب

الذهب يقلص خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ضبط 4 طن ملح طعام مجهولة المصدر في حملات تموينية مكبرة بالغربية

إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بجرار زراعي بأسيوط

إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص بجرار زراعي بأسيوط | صور

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على شخص تسلل لسطح عقار لتعاطي المخدرات

بالصور

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد