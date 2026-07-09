وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نطلب إذنًا لدخول لبنان .. وباقون في الجنوب حتى نزع سلاح حزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات باقية في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال على حد تعبيره.

وقال «كاتس» في تصريحات له: لم نطلب إذناً من أي جهة للدخول إلى لبنان ولا نحتاج إلى ذلك للبقاء على أراضيه.

وأضاف: حزب الله هاجم إسرائيل مرتين بمبادرة منه بناءً على أوامر إيرانية. وإسرائيل سحقت خلال عامين ونصف معظم قدرات حزب الله وقياداته.

وتابع: أقمنا منطقة أمنية قوية في لبنان من البحر غربًا وحتى قلعة الشقيف (البوفور) ومداخل جبل الشيخ شرقًا، وهي منطقة خالية من السكان ومن البنى التحتية تحت الأرض وفوقها لحماية سكان الجليل.

واختتم: وعدنا سكان الشمال بالأمن وهذا ما فعلناه وما سنفعله أيضًا.