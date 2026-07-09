«العملية حسام حسن» .. هاكر يعرض قاعدة بيانات من الاتحاد الأرجنتيني للبيع

كشف حساب متخصص في رصد الهجمات الإلكتروني عن عرض شخض لقاعدة بيانات تابعة للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد مباراة مصر في كأس العالم.

وأوضح حساب Hackmanac عبر أكس أنه في أعقاب مباراة الأرجنتين ومصر، ادّعى شخص يُدعى "حسام حسن" أنه يبيع قاعدة بيانات يُزعم أنها مسروقة من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

وواصل الحساب :بحسب منشور على المنتدى، تحتوي قاعدة البيانات المزعومة على عناوين بريد إلكتروني، وكلمات مرور مُشفّرة، وأرقام هوية وطنية، وأرقام هواتف، وعناوين IP، وصور شخصية لمستخدمي الاتحاد.

وأضاف : ولم يُقدّم المُهاجم أي دليل على طريقة الهجوم أو الاختراق المزعوم، الجهة المهاجمة: حسام حسن والقطاع: الأنشطة الرياضية، البيانات المُعرَّضة للخطر (المُدَّعى بها): غير مُحدَّد

واختتم : نوع البيانات: قاعدة بيانات تحتوي على عناوين بريد إلكتروني، وكلمات مرور مُشفَّرة، وأرقام هوية وطنية، وأرقام هواتف، وعناوين IP، وصور شخصية.