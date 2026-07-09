متحدث الصحة: حملة «سلامة المرضى» وصلت إلى أكثر من 4 ملايين مواطن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن سلامة المرضى مفهوم تبنته وزارة الصحة المصرية، ويعني ببساطة حماية المريض من أي ضرر يمكن تجنبه أثناء تلقي الخدمة الصحية، بحيث يحصل كل مريض على العلاج الصحيح، في الوقت الصحيح، بالطريقة الصحيحة، ومن خلال فريق صحي مؤهل.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان مروة فهمي ولمياء حمدين، أن سلامة المرضى تبدأ منذ دخول المريض إلى المنشأة الصحية وحتى خروجه منها، وتشمل التشخيص الصحيح، وإعطاء الدواء الصحيح، ومنع العدوى، وسلامة العمليات الجراحية، والتواصل الجيد مع المريض، والمتابعة بعد العلاج.

وأوضح أن جزءًا مهمًا من سلامة المرضى لا يعتمد فقط على المنشأة الصحية أو الفريق الطبي، وإنما يعتمد أيضًا على المريض نفسه، فهو شريك أساسي في الحفاظ على سلامته، من خلال إبلاغ الطبيب بدقة عن حالته الصحية والأدوية التي يتناولها، والسؤال عن العلاج، واتخاذ قرار العلاج، سواء كان جراحيًا أو دوائيًا، بناءً على فهم واضح وموافقة مستنيرة.

وأكد أن وزارة الصحة أطلقت حملة "365 يوم سلامة" لنشر ثقافة سلامة المرضى، وهي لا تقتصر على تدريب الفرق الطبية على هذا المفهوم، بل تبدأ، كما ذكرتِ، بتوعية المواطن، وشعار الحملة هو: "اسأل عن تشخيصك وخطة علاجك، وشارك طبيبك في اتخاذ القرار المناسب، وتأكد من اسم الدواء أو الإجراء الطبي قبل تنفيذه."

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الحملة نجحت في إيصال هذه الرسائل الثلاث إلى أكثر من 4 ملايين مواطن، محققة نحو 99% من المستهدف.