إسعاف 4 طالبات.. انخفاض سكر وضغط وحالات نفسية بين طالبات امتحان فيزياء الثانوية العامة بالدقهلية

أصيبت 4 طالبات بحالات إعياء متباينة أثناء أداء امتحان الفيزياء داخل لجنة مدرسة سندوب الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية، ما استدعى انتقال سيارات الإسعاف إلى مقر اللجنة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتبين إصابة فاطمة محمد عبدالله (18 عامًا - مقيمة سندوب) بانخفاض في مستوى السكر، ونسمة سامح محمد (18 عامًا - مقيمة المنصورة) بانخفاض في ضغط الدم، فيما تعرضت كل من هنا طارق محمد (18 عامًا - مقيمة المنصورة) وسوزان مصطفى عوض (18 عامًا - مقيمة المنصورة) لحالتين نفسيتين. وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج لهن داخل اللجنة، فيما رفضت الطالبات الأربع الانتقال إلى المستشفى، واستكملن الإجراءات داخل مقر الامتحان.