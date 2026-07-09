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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد صلاح يقترب من أتلتيكو مدريد.. مفاجأة يكشفها ناقد رياضي

محمد صلاح
محمد صلاح
منار عبد العظيم

كشف الناقد الرياضي نصر أبو المجد عن مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق، مؤكدًا أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال نصر أبو المجد، خلال لقائه مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن محمد صلاح تخلص من الضغوط خلال مشاركته الأخيرة مع المنتخب المصري، ونجح في تقديم أفضل مستوياته بعدما أصبح يلعب من أجل المتعة.

وأضاف: "محمد صلاح سيكون قريبًا جدًا من الانضمام إلى نادي أتلتيكو مدريد، وقد جمعه لقاء مع دييجو سيميوني المدير الفني للفريق عقب مباراة الأرجنتين، لوضع الرتوش الأخيرة على انتقاله إلى الفريق الإسباني".

صفقة جوليان ألفاريز قد تمهد لانتقال صلاح

وأشار الناقد الرياضي إلى أن هناك صفقة محتملة لانتقال الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى برشلونة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقة قد يفتح الطريق أمام انتقال محمد صلاح إلى أتلتيكو مدريد.

محمد صلاح لاعب حر بعد نهاية مشواره مع ليفربول

وكان محمد صلاح قد رحل عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم المنقضي، بعد مسيرة استمرت تسع سنوات داخل ملعب «آنفيلد» حقق خلالها العديد من الإنجازات، ليصبح لاعبًا حرًا وسط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

وتترقب جماهير كرة القدم خلال الفترة المقبلة وجهة قائد المنتخب المصري الجديدة، في ظل استمرار التكهنات حول مستقبله بعد رحيله عن النادي الإنجليزي.

الناقد الرياضي نصر أبو المجد مدريد الإسباني محمد صلاح

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