بعد وداع كأس العالم.. محمد صلاح يناقش العروض لحسم مصيره

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير بشبكة سكاي سبورتس إن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، يناقش بعض العروض بعد وداع كأس العالم.

وكان منتخب مصر ودع كأس العالم من دور الـ 16 على يد الأرجنتين بالخسارة بنتيجة 3-2.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “عقب انتهاء رحلة محمد صلاح مع ليفربول ومشاركته في كأس العالم، سيبدأ اللاعب بدراسة جميع العروض المقدمة إليه”.

وتابع: “أندية من الدوري السعودي دخلت في تواصل مع اللاعب، وتجهز عرضًا ماليًا ضخمًا لضمه”.

عروض لمحمد صلاح

وأضاف: “كما أبدت عدة أندية في الدوري الأمريكي اهتمامها بالتعاقد مع صلاح، وبدأت بالفعل محادثات معه”.

واختتم: “حتى الآن لم يتخذ اللاعب قراره النهائي، ومن المنتظر أن يحسم وجهته الجديدة خلال الفترة المقبلة”.