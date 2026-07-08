ركلة جزاء واضحة.. حكم دولي سابق: رجل مدافع الأرجنتين راحت لرجل محمد صلاح إذن المخالفة موجودة

علق أحمد الشناوي الحكم الدولي السابق، على خروج منتخب مصر من كأس العالم بعد الخسارة امام الأرجنتين في دور الـ 16 .

وقال أحمد الشناوي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" محمد صلاح كان يستحق الحصول على ركلة جزاء قبل الهدف الثالث للأرجنتين ".

وتابع أحمد الشناوي :" كان لازم الفار ينادي على الحكم ويلغي هدف الارجنتين الثالث ويحسب ضربة جزاء لمنتخب مصر ".



وأكمل احمد الشناوي :" رجل مدافع الأرجنتين راحت لرجل محمد صلاح إذن المخالفة موجودة ومنتخب مصر يستحق ركلة جزاء ".

ولفت احمد الشناوي:" احتساب الخطأ لا علاقة له بسيطرة اللاعب على الكرة بغض النظر عن مكان الخطأ ومكان الكرة ".