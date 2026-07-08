ندعم جهودكم للحفاظ على الأمن والاستقرار.. مصر تدين الهجمات الإرهابية في باكستان

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإرهابية التي شهدها إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والتي أودت بحياة عدد من أفراد الشرطة والجيش.

وأكدت مصر، في بيان رسمي، رفضها الكامل لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف، معربة عن تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وإلى أسر الضحايا.