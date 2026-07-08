"التعاون الخليجي" يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تؤكد استمرار إيران في نهجها الرامي لتقويض مساعي الجهود الدولية والإقليمية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة.

وأشار البديوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إلى أن هذه الهجمات تمثل اعتداءً سافرًا وانتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، ومخالفةً جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام للمجلس، تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، وتأييده للإجراءات كافة التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.