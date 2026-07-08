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روبيو: واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: واشنطن بدأت إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

روبيو
روبيو
القسم الخارجي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة بدأت الإجراءات الرسمية لإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب؛ في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية تجاه دمشق، وبما ينسجم مع التطورات الأخيرة في البلاد.

وقال روبيو، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الأمريكية شرعت في اتخاذ الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لإعادة تقييم إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكداً أن هذه العملية تخضع لمراجعات دقيقة وفقاً للقوانين الأمريكية والمعايير المعمول بها.

وأوضح أن القرار لا يعني اكتمال عملية رفع التصنيف بشكل فوري، وإنما يمثل بداية مسار رسمي يتطلب استكمال الإجراءات القانونية والتشاور مع الجهات المختصة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وضع سوريا على القائمة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تواصل تقييم التطورات السياسية والأمنية في سوريا، مشيراً إلى أن أي خطوات مستقبلية ستستند إلى المصالح الأمريكية، وإلى مدى التزام السلطات السورية بالمعايير والشروط التي تحددها الإدارة الأمريكية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن ودمشق تحركات دبلوماسية محدودة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي، بالتوازي مع استمرار النقاش بشأن العقوبات الأمريكية وآفاق الانفتاح السياسي والاقتصادي على دمشق.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الولايات المتحدة سوريا الإدارة الأمريكية

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