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رئيس التحرير
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طريقة التقديم على وظائف المركز القومي للامتحانات.. الشروط والتخصصات

وظائف الوكز القومي للامتحانات
وظائف الوكز القومي للامتحانات
رشا عوني

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة التقديم في وظائف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي التي تم الإعلان عنها اليوم من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث طلبت عدداً من التخصصات المتنوعة مع بعض الشروط.

التعليم تعلن عن وظائف جديدة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في وظائف وتخصصات مختلفة عن طريق الندب، من كل المديريات التعليمية، ويكون المنتدب لديه خبرة في التخصص لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون ممارسًا لنفس الوظيفة الموجودة في بيان الحالة الوظيفية المسجل عليها.

التعليم» تعلن عن وظائف شاغرة في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بنظام الندب - الوطن

التخصصات المطلوبة


وأوضحت وزارة التربية والتعليم، العدد المطلوب لكل وظيفة بالمركز القومي للامتحانات وهي

- 1 مهندس.

- 2 محاسب.

-3 تعاقدات.

- 3 أمين مخزن.

- 1 شئون قانونية.

- 3 شئون إدارية.

- 3 مدخل بيانات حاسب آلي.

- 3 سكرتارية.

- 2 سائق.

- 3 عامل.

شروط التقديم 

ويتطلب التقديم على وظائف المركز القومي للامتحانات، عدة شروط، من أبرزها:

- ألا تقل خبرة المنتدب في التخصص عن 5 سنوات.

- أن يكون ممارسًا لنفس الوظيفة الموجودة في بيان الحالة الوظيفية المسجل عليها.

التعليم تعلن وظائف جديدة بالندب في المركز القومي للامتحانات. | بوابة التعليم

طريقة التقديم

على من يرغب في الندب؛ التقدم بطلب إلى الإدارة العامة للموارد البشرية وإدارة التعيينات بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، على أن يكون الطلب مؤشرًا عليه بالموافقة من مدير المديرية التابع لها، مع إرفاق صحيفة أحوال معتمدة ومختومة، وسيتم عقد مقابلة شخصية بمقر المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بعد التقدم للإعلان.

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